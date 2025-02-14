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Летние туры в Турцию подешевели из-за изменения курса рубля

На фоне изменения курса доллара по отношению к рублю подешевели в среднем на 6−7% туры на лето в Турцию, сообщается на сайте Ассоциации Туроператоров (АТОР). Из-за этого российские отдыхающие могут сэкономить 15−30 тыс. руб. или даже 60 тыс. руб. на тур для двух человек.

Источник: РИА "Новости"

«По всей видимости, этот тренд — кратковременный, так что пятница и предстоящие выходные могут стать хорошим временем для экономии. (…) На семью с детьми экономия будет в абсолютных цифрах еще больше», — уточнили в Ассоциации.

В АТОР также подсчитали, во сколько обойдется тур в Анталью по программе «все включено», если купить путевку в феврале со страховкой и трансфером. Вылет — из Москвы 11 июня, накануне длинных выходных по случаю Дня России. Продолжительность туров — 10 ночей.

Отдых в четырехзвездочном отеле на двоих обойдется в 140−170 тыс. руб. Семья с одним ребенком 8 лет потратит 170−230 тыс. руб., а с двумя детьми 8 и 10 лет — 230−300 тыс. руб.

Аналогичные предложения с проживанием в бюджетных пятизвездочных отелях стоят 150−220 тыс. руб. на двоих, 195−250 тыс. руб. — на троих (семья с одним ребенком 8 лет), 250−340 тыс. руб. — на четверых (семья с двумя детьми 8 и 10 лет).

Поездка с остановкой в классических «твердых пятерках» двоим обойдется в 230−300 тыс. руб., родителям с одним ребенком — 275−360 тыс. руб., с двумя — 340−450 тыс. руб.

Турпакет в пятерку высокого уровня стоит 300−370 тыс. руб. на двоих, 360−415 тыс. руб. на семью с одним ребенком — 300−370 тыс. руб., с двумя — 460−540 тыс. руб.

Отдых по путевке в пятизвездочном отеле «делюкс» выйдет дороже. Двое потратят на него 390−550 тыс. руб, пара с ребенком — 420−630 тыс. руб., если отдыхает семья с двумя детьми, то траты на тур составят 550−800 тыс. руб.

Тур с проживанием в пятизвездочном отеле категории «тяжелый люкс» на двоих выйдет — 600 тыс. −2,25 млн руб., на троих — 680 тыс. −2,3 млн руб., на четверых — 840 тыс. −2,7 млн руб.

Рубль продолжает укрепляться с начала февраля. Накануне Банк России понизил официальный курс доллара и евро сразу на ₽3. На 14 февраля курс доллара установлен на уровне 91,0313 ₽, евро — 94,9221 ₽

Ниже 92 ₽ курс доллара в последний раз спускался около пяти месяцев назад: 19 сентября 2024 года он стоил 91,67 ₽ Евро не был дешевле 95 ₽ с 9 августа 2024 года (94,13 ₽).