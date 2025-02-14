Летние туры в Турцию подешевели из-за изменения курса рубля

На фоне изменения курса доллара по отношению к рублю подешевели в среднем на 6−7% туры на лето в Турцию, сообщается на сайте Ассоциации Туроператоров (АТОР). Из-за этого российские отдыхающие могут сэкономить 15−30 тыс. руб. или даже 60 тыс. руб. на тур для двух человек.