Ключевую ставку могут снизить уже на следующем заседании ЦБ, заявил Аксаков

Как указал депутат, перегрев в сфере кредитования, ставший одним из ключевых факторов ужесточения монетарной политики, начал ослабевать благодаря регуляторным мерам Банка России. В то же время риски сохранения перегрева экономики в краткосрочной перспективе сохраняются в связи с высокими бюджетными расходами в начале года. Однако в целом по году бюджетная политика будет носить более сбалансированный характер по сравнению с предшествующим годом, а дефицит бюджета снизится до минимального уровня, считает он.