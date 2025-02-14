Глава Минэнерго США подписал первую лицензию на экспорт СПГ

«Этим утром я подписал первую лицензию на экспорт СПГ, прекратив действие паузы», — сообщил он журналистам в Белом доме после подписанного президентом страны Дональдом Трампом указа о создании совета по энергетическому доминированию.
В 2024 году администрация Байдена своим решением приостановила выдачу лицензий на экспорт СПГ из США. По оценкам Международного газового союза (МГС, IGU), это решение было способно задержать производство более 70 миллионов тонн газа в год на новых мощностях в Штатах.