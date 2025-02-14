ФАС направила запросы крупнейшим производителям сельхозтехники

«Служба запросила сведения о ценах, себестоимости и объемах реализации колесных и гусеничных тракторов, зерноуборочных и кормоуборочных комбайнов, самоходных опрыскивателей и косилок», — пояснили в антимонопольном органе.
Кроме того, производители должны предоставить данные о крупнейших по объемам продаж дилерах.
ФАС России проанализирует представленную информацию и оценит ситуацию на рынке сельхозтехники. В случае выявления признаков нарушений антимонопольного законодательства по итогам анализа ведомство примет соответствующие меры реагирования.
С 2023 года служба ведет мониторинг цен производителей, а с 2025 года — дилеров сельхозтехники. Эта работа направлена на минимизацию рисков необоснованного повышения цен на технику отечественного производства перед началом посевной кампании.
В ФАС 10 февраля пообещали проанализировать цены на сухие строительные смеси. Речь идет о штукатурке, шпаклевке, плиточном клее, гидроизоляционных составах, кладочных растворах