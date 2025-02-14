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ФАС направила запросы крупнейшим производителям сельхозтехники

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) направила запросы крупнейшим производителям сельхозтехники, сообщили в пресс-службе антимонопольного органа 14 февраля.

Источник: РИА "Новости"

«Служба запросила сведения о ценах, себестоимости и объемах реализации колесных и гусеничных тракторов, зерноуборочных и кормоуборочных комбайнов, самоходных опрыскивателей и косилок», — пояснили в антимонопольном органе.

Кроме того, производители должны предоставить данные о крупнейших по объемам продаж дилерах.

ФАС России проанализирует представленную информацию и оценит ситуацию на рынке сельхозтехники. В случае выявления признаков нарушений антимонопольного законодательства по итогам анализа ведомство примет соответствующие меры реагирования.

С 2023 года служба ведет мониторинг цен производителей, а с 2025 года — дилеров сельхозтехники. Эта работа направлена на минимизацию рисков необоснованного повышения цен на технику отечественного производства перед началом посевной кампании.

В ФАС 10 февраля пообещали проанализировать цены на сухие строительные смеси. Речь идет о штукатурке, шпаклевке, плиточном клее, гидроизоляционных составах, кладочных растворах и т. д.