Эксперт рассказал о ситуации на рынке загородной недвижимости

«В отношении уже готовых домов ситуация чуть лучше, скорее всего, здесь такого резкого роста не будет, по крайней мере, в начале сезона — не более 5−10%, но по мере сокращения объема предложения в сегменте готовых домов, рост может ускориться. Земельные участки на фоне большой доли в них инвестиционного предложения откровенно переоценены, поскольку инвесторы изначально закладывают в стоимость ожидаемую доходность. Конкуренция при этом за покупателя сейчас реально высокая, и в случаях, когда собственники заинтересованы к срочной продаже, дисконт доходит до 10−20%. Мы ожидаем спроса на земельные участки в течение одного-двух месяцев, это может спровоцировать рост средних цен на них еще на 5−10%», — подытожил Сауков.