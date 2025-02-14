Эксперт рассказал о ситуации на рынке загородной недвижимости

«Сейчас очень интересная ситуация на рынке загородной недвижимости в России. Если в прошлом году ощущался острый дефицит земельных участков, поскольку их активно скупали инвесторы и в январе-феврале прошлого года спрос в этом сегменте был рекордным, то в этом году мы отмечаем резкий рост объема предложения именно в сегменте земельных участков, такого объема предложения не было уже давно», — объяснил эксперт.
По его словам, земельные участки выставляют не только те, что приобретали в инвестиционных целях, но и мелкие застройщики, которые реализуют часть своего земельного фонда, чтобы высвободить оборотные средства, на фоне введения эскроу-счетов и просадки спроса в сегменте строительства.
Если инвесторы стараются продать свои земельные участки порой выше рыночной цены, то застройщики готовы демпинговать рынок, чтобы ускорить реализацию. При этом покупательская активность в январе — начале февраля 2025 года была на 30% ниже, чем годом ранее.
«В нынешних условиях это вполне оправдано как дороговизной ипотечных кредитов по стандартным ставкам, так и выросшими ценами. Однако по опережающим показателям следует ожидать резкого роста спроса в сегменте загородной недвижимости, поскольку количество запросов на строительство собственного дома в России достигло рекордных значений за последние четыре года. Что касается цен, ситуация очень неоднозначная в сегменте домов», — сказал Сауков.
Из-за введения эскроу-счетов на ИЖС, не исключено, что количество строительных компаний, готовых строить по новым правилам будет меньше, а в условиях дорогих кредитных ресурсов и рабочей силы, подряды на строительство домов могут подорожать в этом году на 15−20%.
«В отношении уже готовых домов ситуация чуть лучше, скорее всего, здесь такого резкого роста не будет, по крайней мере, в начале сезона — не более 5−10%, но по мере сокращения объема предложения в сегменте готовых домов, рост может ускориться. Земельные участки на фоне большой доли в них инвестиционного предложения откровенно переоценены, поскольку инвесторы изначально закладывают в стоимость ожидаемую доходность. Конкуренция при этом за покупателя сейчас реально высокая, и в случаях, когда собственники заинтересованы к срочной продаже, дисконт доходит до 10−20%. Мы ожидаем спроса на земельные участки в течение одного-двух месяцев, это может спровоцировать рост средних цен на них еще на 5−10%», — подытожил Сауков.
Ранее, 25 января, сообщалось о том, что в России выросли риски резкого роста стоимости частных домов в связи с тем, что получить одобрение по заявке на льготный кредит в части банков стало значительно сложнее. Для части банков это вынужденная мера, таким образом они покрывают свои риски при выдаче льготных кредитов. Из-за этого появляются риски роста стоимости строительства и покупки готовых загородных домов на 6−15%.