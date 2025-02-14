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Британия расширила список санкций против России на пять позиций

Великобритания добавила в антироссийский санкционный список еще трех физических лиц и две организации. Об этом 14 февраля свидетельствует документ на сайте правительства Соединенного Королевства.

Источник: Reuters

В частности, ограничения введены в отношении директора Федеральной службы РФ по техническому и экспортному контролю Владимира Селина, заместителя министра обороны России Павла Фрадкова и предпринимателя Артема Чайки.

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас 27 января официально подтвердила договоренность продлить санкции против России на полгода. Ограничения вступят в силу 22 февраля. В свою очередь, глава МИД РФ Сергей Лавров 12 февраля заявил, что ЕС готовит новые рестрикции на фоне тяжелого положения собственной экономики.