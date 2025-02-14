Британия расширила список санкций против России на пять позиций

В частности, ограничения введены в отношении директора Федеральной службы РФ по техническому и экспортному контролю Владимира Селина, заместителя министра обороны России Павла Фрадкова и предпринимателя Артема Чайки.
Глава дипломатии ЕС Кая Каллас 27 января официально подтвердила договоренность продлить санкции против России на полгода. Ограничения вступят в силу 22 февраля. В свою очередь, глава МИД РФ Сергей Лавров 12 февраля заявил, что ЕС готовит новые рестрикции на фоне тяжелого положения собственной экономики.