Активы группы компаний «Макфа» обратили в доход государства

Центральный районный суд Челябинска 8 мая 2024 года удовлетворил иск Генпрокуратуры об обращении в доход РФ имущества «Макфы». В соответчиках по нему значились более 30 компаний и 10 человек, в том числе основатель «Макфы» экс-губернатор Челябинской области Михаил Юревич, его отец Валерий Юревич, а также бывший гендиректор «Макфы» экс-депутат Госдумы Вадим Белоусов. Челябинский областной суд 30 июля 2024 года оставил без изменения решение районного суда Челябинска от 8 мая, решение вступило в законную силу.