ВТБ назвал самые опасные схемы обмана россиян в первом месяце 2025 года

По данным ВТБ, одновременно на 50% выросло число ложных схем онлайн-заработка. Одной из них, наиболее распространенной, является метод с фальшивыми инвестициями, когда клиенту предлагается вложить деньги в «перспективные активы», что позволит увеличить доход. В действительности же после перевода средств доступ к платформе полностью блокировался.