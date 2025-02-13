Российский рынок акций начал утро с резкого роста

Рублевый индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (iMOEX2) к 7.10 утра вырос на 8,34 процента, до 3277,85 пункта.
В среду вечером президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонные переговоры, которые продлились почти полтора часа. Стороны, в частности, обсудили урегулирование ситуации на Украине, Ближний Восток, иранскую ядерную программу, двусторонние отношения в сфере экономики. Главы государств договорились о продолжении личных контактов, в том числе об организации личной встречи.
В среду на этом фоне рынок взлетел на вечерних торгах выше 3200 пунктов, что и отражается утром в четверг в динамике индекса, изменения которого считаются относительно его значения на момент закрытия основной сессии — 18.50 мск.