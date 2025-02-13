Российский рынок акций начал утро с резкого роста

В среду вечером президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонные переговоры, которые продлились почти полтора часа. Стороны, в частности, обсудили урегулирование ситуации на Украине, Ближний Восток, иранскую ядерную программу, двусторонние отношения в сфере экономики. Главы государств договорились о продолжении личных контактов, в том числе об организации личной встречи.