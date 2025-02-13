Путин подписал закон об индексации военных пенсий

С 1 февраля, российские пенсионеры начали получать страховые пенсии, которые доиндексировали до уровня фактической инфляции в 9,5%. Стоимость одного пенсионного коэффициента для людей, которые выйдут на пенсию в 2025 году, составит до 145,7 рублей. При этом размер фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости будет до 8907,7 рублей.