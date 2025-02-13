Путин подписал закон об индексации военных пенсий

Согласно новому закону, размер денежного довольствия, учитываемого при исчислении военной пенсии, вырастет до 93,59%. Реальный размер выплат увеличится на уровень фактической инфляции за 2024 года — на 9,5%.
На рассмотрение в Госдуму законопроект об увеличении военных пенсий на уровень инфляции был внесен 8 февраля. Депутаты приняли его единогласно. 12 февраля документ одобрил Совет Федерации.
До этого, 6 февраля, в правительстве РФ сообщили о дополнительной индексации военной пенсии на 4,4%. Кроме того, к уже произведенным выплатам за два первых месяца текущего года будет начислена доплата.
С 1 февраля, российские пенсионеры начали получать страховые пенсии, которые доиндексировали до уровня фактической инфляции в 9,5%. Стоимость одного пенсионного коэффициента для людей, которые выйдут на пенсию в 2025 году, составит до 145,7 рублей. При этом размер фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости будет до 8907,7 рублей.