Объем сделок с уходящими из России иностранцами сократился втрое

Еще один фактор сокращения сделок по исходу иностранцев — отсутствие таких намерений среди тех, кто остался работать в России. «Многие иностранные компании, которые еще остались в России, не планируют уходить с рынка и делают это только под сильным давлением со стороны собственных властей», — говорится в отчете AK&M. В 2025 году ситуация для оставшихся в России компаний будет еще более неопределенной: на фоне президентства Дональда Трампа в США одни могут обрести «политическое прикрытие», чтобы остаться в стране, другие же получат возможность уйти, писал Reuters. Некоторые иностранные компании, с кем велся диалог о продаже, начали останавливать переговоры, так как есть перспектива улучшения геополитической обстановки, делится наблюдениями управляющий директор «ПСК-Решения» Сергей Нунупаров.