Мосбиржа приостановила торги на фондовом рынке из-за проблем с данными

В последний раз площадка приостанавливала торги в ноябре 2024 года. Пауза на торгах 19 ноября продлилась на срочном рынке более получаса. Площадка объяснила это «аппаратной ошибкой на сервере предварительной проверки рисков». Ранее в этом же месяце сбой произошел на фондовом рынке: 7 ноября площадка была вынуждена отложить старт торгов на два часа. Торги тогда начались с опозданием из-за того, что при подготовке к старту торгов биржа выявила ошибку в работе торгово-клиринговой системы фондового рынка.