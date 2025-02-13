Мосбиржа приостановила торги на фондовом рынке из-за проблем с данными

Московская биржа объявила об приостановке торгов на фондовом рынке с 20:40 мск. Об этом говорится в сообщении торговой площадки.
«Московская биржа после обнаружения проблем с трансляцией данных и после консультации с участниками рынка приняла решение о приостановке торгов на фондовом рынке с 20:40 мск», — сообщила биржа. О возобновлении торгов будет сообщено дополнительно.
«РБК Инвестиции» направили запрос на Мосбиржу о причинах приостановки и сроке возобновления торгов.
В последний раз площадка приостанавливала торги в ноябре 2024 года. Пауза на торгах 19 ноября продлилась на срочном рынке более получаса. Площадка объяснила это «аппаратной ошибкой на сервере предварительной проверки рисков». Ранее в этом же месяце сбой произошел на фондовом рынке: 7 ноября площадка была вынуждена отложить старт торгов на два часа. Торги тогда начались с опозданием из-за того, что при подготовке к старту торгов биржа выявила ошибку в работе торгово-клиринговой системы фондового рынка.
12 и 13 февраля инвесторы устроили ралли на площадке после состоявшегося разговора между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. В четверг по итогам основной сессии индекс Мосбиржи (IMOEX) прибавил 5,99% и закрылся на отметке в 3206,97 пункта. Индекс РТС (RTSI) вырос еще сильнее — на 9,51%, до 1109,80 пункта, что было связано с существенным укреплением рубля.
В ходе утренней сессии четверга некоторые бумаги было невозможно купить, так как в «стаканах» по ним сформировалась верхняя планка (вообще нет продавцов, только покупатели). В числе таких активов были «Газпром», ВТБ, НОВАТЭК, «Аэрофлот» и СПБ Биржа. Некоторые брокеры сразу же отменяли выставленные заявки, убедились «РБК Инвестиции».
Индекс IMOEX2, который отражает динамику рынка в том числе на утренних и вечерних торгах, по состоянию на 20:40 мск показывал рост на 0,2% по сравнению с уровнем предыдущего закрытия и находился на уровне 3206,68 пункта.
Вечерняя торговая сессия на фондовом рынке Мосбиржи проводится с 19:00 до 23:50 мск. Московская биржа запустила вечернюю сессию с июня 2020 года для того, чтобы повысить доступность российского финансового рынка для всех групп инвесторов. На вечерней сессии в среду, 12 февраля, был установлен рекорд по объему торгов за всю историю — он достиг ₽237 млрд.