Крепкий фундамент: почему иностранный бизнес не спешит продавать недвижимость в РФ

Иностранные компании продолжают оставаться владельцами 6,3 млн кв. м коммерческих площадей на рынке российской недвижимости, это около 5% от общего объема стока. Держать объекты в РФ сегодня выгодно, поскольку они демонстрируют высокую доходность. В то же время продать недвижимость в России не так уж и просто — сделка, как правило, осуществляется с большим дисконтом и требует согласования с правительством, отмечают эксперты. Почему иностранцы не спешат избавляться от российских активов — в материале «Известий».