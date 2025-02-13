Изменение ключевой ставки ЦБ предложили согласовывать с Госдумой

«Проект федерального закона направлен на повышение стабильности и предсказуемости денежно-кредитной политики РФ. В современных экономических условиях резкие изменения ключевой процентной ставки Банком России могут создавать существенное давление на денежно-кредитную систему, вызывая шоковые эффекты для экономики. Это особенно заметно в таких секторах, как малый и средний бизнес, ипотечное кредитование и потребительский рынок, которые наиболее чувствительны к изменениям стоимости заимствований», — говорится в пояснительной записке к законопроекту, с которой ознакомились «Известия».