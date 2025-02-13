Изменение ключевой ставки ЦБ предложили согласовывать с Госдумой

«Проект федерального закона направлен на повышение стабильности и предсказуемости денежно-кредитной политики РФ. В современных экономических условиях резкие изменения ключевой процентной ставки Банком России могут создавать существенное давление на денежно-кредитную систему, вызывая шоковые эффекты для экономики. Это особенно заметно в таких секторах, как малый и средний бизнес, ипотечное кредитование и потребительский рынок, которые наиболее чувствительны к изменениям стоимости заимствований», — говорится в пояснительной записке к законопроекту, с которой ознакомились «Известия».
В нем отмечается, что необходимость Банка России согласовывать (получать одобрение Государственной Думы) резкие изменения процентной ставки позволит снизить вероятность чрезмерного воздействия негативных решений на экономику.
«Предлагаемая инициатива создаст дополнительный механизм подотчетности за действиями Банка России в целях учета мнений различных групп участников экономической системы. При этом согласование (одобрение) будет необходимо только для значительных изменений, превышающих установленный порог, что обеспечивает баланс между оперативностью регулирования и необходимостью предотвратить неоправданное давление на рынок, в том числе сохранит принцип самостоятельности Банка России в реализации денежно-кредитных полномочий», — сообщается в документе.
Как пояснил «Известиям» Сергей Миронов, законопроект предусматривает два условия, при которых изменение ключевой ставки ЦБ должно быть согласовано с Госдумой и оформлено постановлением палаты: если ставка повышается более чем на 100 базисных пунктов или когда ее рост превышает полуторное значение инфляции за предыдущий год.
«Наша инициатива вызвана действиями Центробанка по повышению ставки, которые привели к скачку инфляции и торможению экономического роста. Это механизм защиты экономики от шоковых эффектов, которые особенно болезненно сказываются на малом и среднем бизнесе, на ипотеке и инвестициях, на доступности кредитных ресурсов для населения и предприятий», — подчеркнул депутат.
Ранее, 13 января, экс-замминистра экономики, доктор экономических наук Алексей Ведев объяснил причины снижение банками ставок по вкладам. По его словам, в среднем вклады стали менее выгодными на 0,5% ввиду того, что Центробанк (ЦБ) перед новым годом оставил неизменной ключевую ставку. Поэтому ожидания банков об удорожании денег не оправдались.
Банк России в декабре 2024 года сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых. Следующее заседание по ставке запланировано на 14 февраля. Большинство опрошенных «Известиями» экспертов полагают, что ЦБ сохранит ставку на прежнем уровне.