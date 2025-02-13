Индекс Мосбиржи взлетел более чем на 7% на старте основных торгов

Главный экономист «Т-Инвестиций» Софья Донец ожидает сохранения ставки Банка России на уровне 21% в эту пятницу. Пока внимание остается приковано к геополитической повестке, реакция рынка на само решение ЦБ и сигнал, даже если он будет жестким, должна быть сдержанной, полагает эксперт. Также она считает, что ЦБ не будет менять ставку и на собрании в марте, но уже с середины 2025 года начнет постепенно ее снижать.