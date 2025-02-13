Индекс Мосбиржи взлетел более чем на 7% на старте основных торгов

Индекс Мосбиржи (IMOEX) открыл основную сессию в четверг, 13 февраля, ростом на 7,28% к уровню закрытия предыдущих торгов, до 3246,02 пункта. Индекс РТС на старте торгов вырос на 7,28%, до 1087,28 пункта.
По состоянию на 10:15 мск рост на рынке акций немного замедлился — индекс Мосбиржи прибавлял 5,2% — до 3182,33 пункта. Индекс РТС поднялся на 5,2% — до 1065,9 пункта.
К росту рынка широким фронтом привел долгожданный «геополитический оптимизм», рассказала управляющий эксперт отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ Екатерина Крылова. Накануне президент США Дональд Трамп и президент России Владимир Путин провели продолжительный телефонный разговор. Это был первый официальный контакт президентов после возвращения Трампа в Белый дом.
Что известно о первом официальном разговоре Путина и Трампа. Главное
В лидерах оказались наиболее чувствительные к «потеплению» повестки бумаги: НОВАТЭК и «Газпром». «Обсуждение урегулирования конфликта на Украине и заявления Трампа о “мирном решении” укрепили надежды инвесторов на деэскалацию. Аналитики отмечают потенциал восстановления международных расчетов, что критически важно для экспортно-ориентированных компаний», — отметил директор по стратегии «Финама» Ярослав Кабаков.
Перекупленность уже высока, и многие спекулятивно настроенные инвесторы, особенно те, кто брал вчера бумаги с плечами, начнут фиксировать прибыль, считает руководитель направления инвестиционного консультирования «Алор Брокера» Алексей Антонов. Однако это не должно привести к серьезной коррекции на рынке акций России, поскольку многие крупные инвесторы вечером не торговали, и они будут подбирать продаваемые бумаги. На технические факторы не стоит обращать сильного внимания, так как сейчас российским рынком правят эмоции, указал эксперт.
Геополитический фон продолжает улучшаться, что позитивно для акций и рубля и дает надежду в том числе на как минимум частичное снятие санкций в среднесрочной перспективе при реализации оптимистичного сценария, полагает аналитик «Велес Капитала» Елена Кожухова. В этом контексте даже эффект от более низких цен на нефть для российского рынка будет ограниченным, а среднесрочной целью роста индекса Мосбиржи станет пик 2024 года на уровне 3521 пункт, прогнозирует эксперт.
В ПСБ считают, что вчерашний оптимизм распространится и на сегодняшнюю основную сессию. Возможное и серьезное улучшение на внешнем контуре играет в плюс и может способствовать уходу индекса Мосбиржи в коридор 3200−3400 пунктов. Екатерина Крылова ожидает продолжения ралли в «фишках» — очевидных бенефициарах смягчения геополитического напряжения и догоняющего роста «отстающих» бумаг. Но повышенной волатильности на рынке акций не избежать, кроме того, на 14 февраля намечено заседание ЦБ, где будет решаться вопрос о ключевой ставке.
В пятницу, 14 февраля, Банк России объявит решение по ключевой ставке. Опрошенные РБК аналитики крупных российских банков и инвестиционных компаний ожидают, что на первом в этом году заседании регулятор сохранит ключевую ставку на уровне 21% и повысит прогноз по инфляции. Участники консенсус-прогноза РБК полагают, что регулятор также может рассматривать варианты с повышением ставки на 100 или 200 б.п., а сценарий со снижением ставки рассматриваться не будет.
Главный экономист «Т-Инвестиций» Софья Донец ожидает сохранения ставки Банка России на уровне 21% в эту пятницу. Пока внимание остается приковано к геополитической повестке, реакция рынка на само решение ЦБ и сигнал, даже если он будет жестким, должна быть сдержанной, полагает эксперт. Также она считает, что ЦБ не будет менять ставку и на собрании в марте, но уже с середины 2025 года начнет постепенно ее снижать.
В «Т-Инвестициях» также предупредили, что в сложившейся ситуации инвесторам стоит проявить осторожность. Никакие конкретные договоренности еще не достигнуты, и сохраняются высокие риски коррекции на рынке акций после ажиотажа в среду — геополитические настроения могут также быстро развернуться после очередного телефонного разговора.