Доходы Константина Меладзе в России выросли в пять раз за последний год

По данным SHOT, композитор Константин Меладзе, уехавший из РФ сразу после начала СВО, не просто продолжает зарабатывать в России, продюсер кратно увеличивает свои доходы. По нашей информации, его российская компания ООО «Меладзе Мьюзик» за 2024-й год заработала чистыми ₽85,3 млн. Для сравнения — в 2023-м чистая прибыль его лейбла была в пять раз меньше — ₽16,7 млн.