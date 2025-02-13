Доходы Константина Меладзе в России выросли в пять раз за последний год

По данным SHOT, композитор Константин Меладзе, уехавший из РФ сразу после начала СВО, не просто продолжает зарабатывать в России, продюсер кратно увеличивает свои доходы. По нашей информации, его российская компания ООО «Меладзе Мьюзик» за 2024-й год заработала чистыми ₽85,3 млн. Для сравнения — в 2023-м чистая прибыль его лейбла была в пять раз меньше — ₽16,7 млн.
Известно, что «Меладзе Мьюзик» принадлежат товарные знаки «Дакота», «Инь-Янь», «БИС», «МБЭНД» и звукозаписывающая студия. На стримингах под этим лейблом выходят песни братьев Меладзе, Веры Брежневой, а также артистки под ником SOFA.
Ранее SHOT писал, что Константин Меладзе боится возвращаться в Россию, не приехал даже на годовщину смерти отца: Валерий показывал ему могилу по видеосвязи. При этом композитор упорно пытается продать свою лакшери виллу в Крыму, но её никто не покупает из-за скандального имени собственника.