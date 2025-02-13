Цены тюльпанов приблизились к розам

В феврале 2025 года средний чек на цветы вырос на 12,6% к прошлому году — до 3806 ₽, оценили во Flowwow. Но к 8 Марта средняя стоимость букета может вырасти на 20−25% год к году, добавил представитель маркетплейса. В этом году средний рост цен на букеты перед праздником ожидается выше, чем в прошлом году — на уровне 20−30% год к году, отмечает Капранова. Если раньше цены росли на 10−15% с учетом инфляции, то в этом году — на 20% в среднем по рынку, отметила Петренко из «Русского букета». Постнова из Flors.ru говорит о росте цен в рознице на 10−15% к прошлому году.