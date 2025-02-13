Акции «Газпрома» взлетели более чем на 22% за два дня

Акции «Газпрома» (GAZP) за два дня подорожали на 22,54%. Бумаги одной из крупнейших в мире газовых компаний в четверг, 13 февраля, на максимуме поднимались на 13,32%, до ₽175,19. Об этом свидетельствуют данные торгов на 13:16 мск. Выше этого уровня акции концерна торговались в последний раз 14 сентября 2023 года. Днем ранее прирост составил 8,13%.
К 13:30 мск рост бумаг замедлился до 8% по сравнению с уровнем закрытия среды, а цена акций «Газпрома» опустилась до ₽167,1 за бумагу.
Из-за бурного повышения котировок Московская биржа в ходе торгов 13 февраля трижды расширяла ценовой коридор по акциям «Газпрома». Бумаги «Газпрома» невозможно было купить на вечерней и утренней сессиях, так как в стакане по ним сформировалась верхняя планка (не было продавцов, только покупатели).
«Газпром» имеет существенный вес в индексе Мосбиржи — 13,27%. Тяжеловесные акции «Газпрома» во многом способствовали продолжению подъема индекса, отметили аналитики «БКС Мир инвестиций».
Активные покупки в акциях «Газпрома» наблюдаются второй день подряд. На фоне улучшения отношений между Россией и США инвесторы начали активно покупать активы, которые выигрывают от деэскалации геополитической напряженности, рассказали аналитики Совкомбанка. Например, акции «Газпрома» уже показали опережающий рост, что свидетельствует о том, что рынок начал закладывать в цены позитивные изменения.
В «БКС Мир инвестиций» также отмечают, что инвесторы на рынке акций оценивают происходящие изменения в геополитике и закладывают их в цену бумаг. Напряженность в этом аспекте оказывала давление на российские активы последние годы, и сейчас поступающая информация о возможном завершении конфликта на Украине ставит очевидные вопросы о смягчении введенных санкционных ограничений.
Аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов также считает, что акции «Газпрома» движутся вверх на ожиданиях возможного смягчения западных санкций в случае продолжения нормализации международной обстановки. «Думаю, что частично этот рост носит спекулятивный характер, так как “Газпром” — это одна из наиболее политизированных отечественных компаний», — отметил эксперт.
В случае положительного исхода переговоров возможно восстановление части экспорта газа в Европу, рассказали в «Альфа-Инвестициях». Однако даже в самом позитивном сценарии эти поставки будут ограничены из-за диверсии в 2022 году, результатом которой стало разрушение трех из четырех веток газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2», добавили эксперты. В то же время эксперты не исключают, что в случае окончания конфликта может быть восстановлен транзит газа через Украину.
В то же время экспорт газа по «Турецкому потоку» в Европу достиг в январе рекордного значения, что говорит о сохранении высокого сезонного спроса, указали эксперты. Поддержку котировкам «Газпрома» также оказывают все еще высокие цены на газ в Европе. По мнению экспертов «Альфа-Инвестиций», следующим позитивным фактором для компании может стать подписание договора с Китаем по газопроводу «Сила Сибири — 2».
Аналитики «БКС Мир инвестиций» позитивно смотрят на бумаги компании «Газпром», целевая цена — ₽190 в перспективе года. Целевой ориентир аналитиков Альфа-Банка на горизонте 12 месяцев по акциям «Газпрома» составляет ₽205. В «Финаме» целевая цена по «Газпрому» составляет ₽179,4 за акцию в перспективе года.