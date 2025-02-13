Акции «Газпрома» взлетели более чем на 22% за два дня

В случае положительного исхода переговоров возможно восстановление части экспорта газа в Европу, рассказали в «Альфа-Инвестициях». Однако даже в самом позитивном сценарии эти поставки будут ограничены из-за диверсии в 2022 году, результатом которой стало разрушение трех из четырех веток газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2», добавили эксперты. В то же время эксперты не исключают, что в случае окончания конфликта может быть восстановлен транзит газа через Украину.