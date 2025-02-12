В России почти на 7% увеличился выпуск растительных масел

В том числе было произведено 8 млн т подсолнечного масла (прирост в этой категории достиг 11,7%) и порядка 1,1 млн т соевого масла (+9,6%).
Самообеспеченность по растительным маслам в нашей стране в 2,8 раза превышает пороговое значение доктрины продовольственной безопасности, благодаря чему Россия является одним из мировых лидеров по экспорту этой продукции.
«Рост объемов выпуска растительных масел — это результат последовательной политики Минсельхоза по увеличению производства масличных и защите внутреннего рынка переработки. В настоящее время отечественная масложировая отрасль опережающими темпами увеличивает производственные мощности, что дает возможность ежегодно расширять площади под масличными культурами», — отметил исполнительный директор масложирового союза России Михаил Мальцев/
В частности, в прошлом году за счет реализации проектов по модернизации и новому строительству перерабатывающие мощности выросли почти на 1 млн т и превысили 32 млн т в год, отметил эксперт.
Ранее, 11 февраля, в Минсельхозе сообщили о росте производства молочных продуктов в России. Отмечалось, что за 12 месяцев прошлого года было выпущено порядка 6,1 млн т питьевого молока, что на 5% превышает показатель 2023 года. По другим позициям также наблюдается рост: сыров было произведено 841 тыс. т (+5,1%), творога — 474,5 тыс. т (+5%), мороженого — 600 тыс. т (+16,6%), сливок — 362 тыс. т (+14,7%), йогурта — 791 тыс. т (+6,6%).