В России почти на 7% увеличился выпуск растительных масел

Ранее, 11 февраля, в Минсельхозе сообщили о росте производства молочных продуктов в России. Отмечалось, что за 12 месяцев прошлого года было выпущено порядка 6,1 млн т питьевого молока, что на 5% превышает показатель 2023 года. По другим позициям также наблюдается рост: сыров было произведено 841 тыс. т (+5,1%), творога — 474,5 тыс. т (+5%), мороженого — 600 тыс. т (+16,6%), сливок — 362 тыс. т (+14,7%), йогурта — 791 тыс. т (+6,6%).