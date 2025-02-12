В Госдуме рассказали, как вернуть украденные мошенниками деньги

«Но полностью полагаться на этот механизм не стоит. Так, если клиент банка зафиксировал кражу денежных средств, он должен сообщать об этом в банк. Затем банк отправителя должен проверить обращение и вернуть полную сумму украденных средств в течение 30 дней после получения заявления от клиента в следующих случаях: если банк допустил перевод средств на мошеннический счет, который находится в специальной базе Банка России; если банк не направил клиенту уведомление о совершении перевода, который был совершен без согласия клиента или если клиент потерял карту или ею воспользовались без его согласия, а сам клиент уведомил об этих фактах банк», — сказал он РИА Новости.