UniСredit решил отказаться от антиискового запрета на суды в России

Апелляционный суд Англии и Уэльса по просьбе банка UniCredit Bank GmbH (немецкий дочерний банк итальянской группы UniCredit), ведущего спор с «Русхимальянсом» (РХА, оператор интегрированного комплекса по переработке и сжижению природного газа в районе Усть-Луги, учрежден «Газпромом» и «Русгаздобычей»), отменил свой же «окончательный» антиисковой запрет, выпущенный в пользу UniCredit против РХА в январе 2024 года. Тем запретом суд потребовал, чтобы РХА прекратил российское судебное разбирательство, направленное на взыскание с UniCredit денег, причитающихся в связи с контрактом 2021 года на строительство газоперерабатывающего завода в Ленинградской области. Свою просьбу отозвать или изменить английский приказ UniCredit объяснил угрозой потерять €250 млн.
Решение апелляционного суда Англии вынесено 11 февраля (есть у РБК). Тройка британских судей согласилась удовлетворить ходатайство UniCredit по четырем причинам, в том числе потому, что UniCredit «вправе сказать суду, что ему больше не нужен антиисковой запрет, которого он ранее добивался», и потому, что «будет несправедливо поставить UniCredit под риск масштабных штрафов в России, которых можно избежать, если приказ апелляционного суда будет отменен или изменен». Формально приказ апелляционного суда от января 2024 года отменен в части антиискового запрета, но оставлен в силе в части решения о том, что английский суд правомочен рассматривать спор UniCredit и РХА, поскольку договор между ними регулировался английским правом.
«Мой клиент решил, что лучше он подчинится приказу российского суда, чем будет рисковать потерей четверти миллиарда [евро]», — сказал 4 февраля на слушании в апелляционном суде представитель UniCredit, согласно трансляции, которая велась судом. «Если суд не отменит свой приказ, это поставит UniCredit под риск нарушения антиискового запрета российского суда с потенциально драконовскими финансовыми последствиями», — сказал на том же слушании судебный адвокат Томас Себастиан (назвавший себя на слушаниях «скорее адвокатом дьявола» в этом деле).
«Нельзя сказать, что суды в России и Великобритании каждый день выносят противоречащие друг другу антиисковые запреты и потом одна из сторон спора устремляется в суд отменять ранее полученный в ее пользу запрет, ссылаясь на наличие и санкции встречного антиискового запрета», — заметил партнер NOVATOR Legal Group Илья Сорокин.
«Потрясающе большая» неустойка
Как объяснил UniCredit в суде, ему пришлось поменять позицию из-за того, что в конце декабря 2024 года Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области вынес определение, которым запретил UniCredit Bank инициировать разбирательство в арбитражном суде при Международной торговой палате в Париже против РХА, продолжать любые разбирательства в судах Великобритании против РХА, приводить в исполнение в третьих странах арбитражные или судебные решения против РХА, а также обязал «в течение двух недель предпринять все зависящие от ЮниКредит банк ГмбХ меры, направленные на отмену действия приказа апелляционного суда Англии и Уэльса от 29 января 2024 года».
Если UniCredit не исполнит какой-либо из этих запретов, в пользу РХА будет взыскана неустойка в размере €250 млн, следует из решения российского арбитражного суда (.pdf). Себастиан назвал эту неустойку «потрясающе большой». Банк подал на решение кассационную жалобу, она будет рассмотрена 2 апреля. «У группы UniCredit имеется российский платежеспособный банк, с которого в реальности можно взыскать истребуемые РХА суммы», — комментирует партнер корпоративной практики Stonebridge Legal Роман Прудентов.
Согласно показаниям UniCredit, на которые ссылается английский суд, РХА во время судебного процесса в Англии заявлял, что «будет следовать финальным обеспечительным мерам» в приказе апелляционного суда, но после решения Верховного суда Великобритании (в сентябре отклонил апелляцию РХА и подтвердил приказ апелляционного суда) отказался от услуг британских адвокатов и ходатайствовал о решении российского суда. РБК направил запрос в РХА.
«Русхимальянс» и немецкая химическая компания Linde в 2021 году заключили ЕРС-контракт на строительство газоперерабатывающего завода в Ленинградской области. РХА перевел Linde аванс €2 млрд, но та в мае 2022 года уведомила РХА о приостановке работ, ссылаясь на санкции Евросоюза. Банки-гаранты (UniCredit и еще четыре немецких института) отказались возвращать деньги РХА — также со ссылкой на санкции. В целях гарантирования UniCredit выпустил в пользу РХА облигации на €453 млн, которые РХА потребовал погасить после разрыва контракта с Linde. Бонды регулировались английским правом и предусматривали разрешение споров в Париже. РХА воспользовался ст. 248.1 Арбитражного процессуального кодекса России: она устанавливает исключительную компетенцию арбитражных судов России по спорам с участием российских подсанкционных лиц, в том числе в случаях, когда стороны договорились рассматривать споры в иностранном суде или арбитраже, но такая договоренность «неисполнима» по причине санкций.
Летом 2024 года российский суд постановил взыскать с UniCredit €463 млн (сумму гарантий плюс проценты), арестовав соответствующее имущество банка в России, включая ценные бумаги. Тринадцатый арбитражный апелляционный суд рассмотрит апелляцию банка на решение о взыскании 19 февраля 2025 года.
Эффективность российского режима антиисковых запретов
К началу 2025 года российский суд выписал судебные запреты для всех пяти банков-гарантов судиться с РХА за пределами России. В том числе Deutsche Bank и Commerzbank ранее получили в свою пользу антиисковые запреты от английских судов практически на тех же условиях, что и UniCredit. «Как Deutsche Bank, так и Commerzbank, судя по всему, также пришли к выводу, что у них нет выбора, кроме как подчиниться российским судебным приказам», — отмечается в решении 11 февраля. Тем не менее UniCredit стал первым, кто исполнил решение российского арбитражного суда и предпринял меры, направленные на отмену действия приказа апелляционного суда Англии и Уэльса от 29 января 2024 года, говорит руководитель международного направления-КА «Регионсервис» Ксения Касьяненко.
Получается, что антиисковой запрет является действительно эффективным инструментом российского процессуального права для компаний, чьи ответчики владеют имуществом на территории России, как это произошло с UniCredit, указывает Касьяненко.
Пока еще сложно говорить об абстрактной эффективности российского режима антиисковых запретов, поскольку санкции (неустойки), принимаемые в отношении «нарушителей» в его рамках, должны проходить неоднократную проверку на прочность не только в России, но в других юрисдикциях, и в течение достаточно длительного времени, считает Сорокин. «Однако можно с уверенностью сказать, что такого рода решения иностранных судов позволяют рассматривать закон Лугового как сегодняшнюю реальность, с которой должны считаться иностранные партнеры российских предприятий», — подчеркнул он.