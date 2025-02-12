UniСredit решил отказаться от антиискового запрета на суды в России

К началу 2025 года российский суд выписал судебные запреты для всех пяти банков-гарантов судиться с РХА за пределами России. В том числе Deutsche Bank и Commerzbank ранее получили в свою пользу антиисковые запреты от английских судов практически на тех же условиях, что и UniCredit. «Как Deutsche Bank, так и Commerzbank, судя по всему, также пришли к выводу, что у них нет выбора, кроме как подчиниться российским судебным приказам», — отмечается в решении 11 февраля. Тем не менее UniCredit стал первым, кто исполнил решение российского арбитражного суда и предпринял меры, направленные на отмену действия приказа апелляционного суда Англии и Уэльса от 29 января 2024 года, говорит руководитель международного направления-КА «Регионсервис» Ксения Касьяненко.