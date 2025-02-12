Собственников квартир предупредили о новых штрафах в 2025 году

Штраф за неуплату налога с продажи недвижимости вырос в 2025 году вдвое — до 40% от недоплаченной в бюджет суммы. Сам размер штрафа изменился после вступления в силу с января прогрессивной шкалы налогообложения. По прежней ставке 13% теперь облагается продажа недвижимости стоимостью 2,4 миллиона рублей. Все, что выше, рассчитывается по более высоким ставкам.