РЖД спрогнозировали снижение погрузки по итогам 2025 года

В ходе итогового заседания правления РЖД Белозеров также сообщил о росте показателя EBITDA до 0,8 трлн руб. в 2024 году против 0,7 трлн руб. годом ранее. Из материалов к заседанию также следует, что в общей сложности в 2019—2024 годах показатель EBITDA составил 3,36 трлн руб. Инвестиционные затраты холдинга с учетом средств сторонних инвесторов в прошлом году достигли 1,5 трлн руб. (по данным РБК, изначально они были предусмотрены на уровне 1,3 трлн руб., однако к концу года были скорректированы до названного уровня) при 1,2 трлн руб. в 2023 году. В 2025 году инвестпрограмма утверждена на уровне 890,9 млрд руб., при этом накануне заседания Белозеров в интервью телеканалу «Россия 24» отметил, что она превысит 900 млрд руб. благодаря остаткам средств на конец прошлого года.