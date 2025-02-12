Россияне оценили, сколько готовы вложить в общий бюджет семьи или пары

Мнения респондентов разошлись относительно того, сколько средств нужно направлять в общий бюджет. 33% считают, что оптимально иметь фиксированный ежемесячный взнос, который покрывает обязательные расходы, такие как аренда жилья, ипотека и коммунальные платежи. Это мнение чаще всего разделяют молодые люди в возрасте от 18 до 34 лет.