Россия сохранила второе место в мире по производству золота

Лидером по производству золота в 2024 году остался Китай, выпустив 377 тонн этого металла, что на 0,6% больше показателя годом ранее. Австралия стала третьей, при этом ее производство сокращается третий год подряд — в этот раз, по данным Геологической службы США, на 2%, до 290 тонн. В пятерку также входят Канада и США: первая нарастила производство на 1%, до 200 тонн, а вторая страна, наоборот, сократила выпуск на 5,9%, до 160 тонн золота.