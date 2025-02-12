Раздали авансы: траты казны в январе могут привести к росту ключевой ставки

На что Минфин тратит деньги в начале года
За первый месяц 2025 года бюджет сложился с дефицитом в 1,7 трлн рублей (0,8% ВВП), следует из предварительной оценки исполнения бюджета Минфина. Это на 42% выше ожидаемой по итогам года недостачи в 1,2 трлн (0,5% ВВП). И в 16 раз выше уровня 2024-го за аналогичный период (124 млрд).
Всего в январе власти потратили из федеральной казны почти 4,4 трлн рублей — больше 10% от всех запланированных расходов на год (41,5 трлн). Эта сумма в 1,7 раза выше показателя 2024-го за аналогичный период.
Ускорение расходов в начале года связано с тем, что государство оперативно заключало контракты с подрядчиками и перечисляло авансы по ним, объяснил Минфин. При этом в ведомстве не ожидают, что по итогам квартала будут существенные отклонения от прогноза — то есть всё идет по плану.
Вместе с тем часть расходов этого года профинансировали за счет дополнительных нефтегазовых поступлений конца 2024 года, отмечает Минфин. То есть деньги поступили по факту еще в прошлом году, но их тогда не учли, а потратили только сейчас. Это было нужно, чтобы поддержать бюджет в этом году на фоне возможного увеличения ключевой ставки и последующего роста обязательств казны.
Доходы бюджета за январь также обогнали прошлогодние значения, но всего на 11,4% (а расходы, напомним, выросли на 73,6%). Поступления составили 2,7 трлн из запланированных на год 40,3 трлн.
По оценке ведомства, большая часть пришлась на платежи, не связанные с нефтью и газом, — в основном это налоги на добавленную стоимость, прибыль и доходы, а также акцизы и пошлины. Они достигли 1,9 трлн, немного превысив план на начало года. Вместе с тем поступления по одной из крупнейших статей — НДС — незначительно снизились в связи с ускоренным возмещением сбора в первый месяц (если у компании была переплата, но она доказала, что перечислила излишнюю сумму в бюджет), пояснили в министерстве.
Увеличились в январе и нефтегазовые доходы — на 17%, до 790 млрд. В Минфине объяснили это ростом курса доллара и цен на газ.
В целом же в ведомстве ожидают, что при такой динамике поступления казны могут превысить годовой план. Дополнительные сырьевые платежи накапливаются в Фонд национального благосостояния (ФНБ), а впоследствии направляются на покрытие недостачи — это делает бюджет более устойчивым к колебаниям.
Как расходы бюджета повлияют на ключевую ставку
Рост расходов в январе по сравнению с тем же периодом 2024 года связан с введением упрощенного механизма авансирования госконтрактов и расчетов за работы и товары, объяснила доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Алла Чалова. Кроме того, Минфин усиливает контроль над сроками заключения контрактов, что также ускорило темпы трат, добавила она.
Увеличение расходов по госконтрактам связано, в частности, с ростом рублевых издержек на закупку импортного сырья, оборудования и комплектующих, отметил кандидат экономических наук Андрей Бархота. Чтобы выполнить те же, что и раньше, задачи, компаниям теперь нужно больше денег.
Кроме того, в начале года индексируются социальные выплаты, а также перечисляются деньги регионам, подчеркнула ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.
Ускоренное расходование госсредств увеличивает денежную массу и внутренний спрос. В условиях нехватки кадров это оказывает дополнительное давление на цены и может ослаблять эффект ключевой ставки, считает руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая.
Также для инфляции важна статистика по доходам бюджета — они растут, но не так сильно из-за списания долгов по бюджетным кредитам регионам, считает директор Центра региональной политики ИПЭИ Президентской академии Владимир Климанов. А это, в свою очередь, тоже оказывает дополнительное давление на рост цен.
Если аналогичный темп роста расходов бюджета сохранится, то инфляция вряд ли опустится ниже 9,5%, несмотря на любой уровень процентных ставок, уверен Андрей Бархота. Более того, в сегменте продовольственных товаров индекс цен будет двузначным, а в индустриях с высокой зависимостью от импорта инфляция может вовсе превысить 25%.
По данным Росстата, инфляция в РФ в конце января уже превысила 10% в годовом выражении.
— Воздействие ускоренного финансирования январских расходов федерального бюджета, вероятно, повлияет на решение Банка России и мотивирует его как минимум сохранить ставку, — считает Алла Чалова.
По мнению Андрея Бархоты, с учетом данных по бюджету 14 февраля регулятор даже может поднять ключевую на 2 п.п. с нынешнего 21%.
Она может увеличиться до 22%, прогнозирует в свою очередь экономист Алексей Кричевский.
По итогам года дефицит казны, вероятно, превысит план, считает Алла Чалова. Основные факторы — рекордные расходы на национальную оборону, социальную политику и обслуживание государственного долга, который подорожает на фоне повышения ставок.
По прогнозу Натальи Мильчаковой из Freedom Finance Global, в конце года недостача бюджета может оказаться в рамках 0,6% ВВП, то есть чуть выше ожидаемых Минфином 0,5%.