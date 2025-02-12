Раздали авансы: траты казны в январе могут привести к росту ключевой ставки

По оценке ведомства, большая часть пришлась на платежи, не связанные с нефтью и газом, — в основном это налоги на добавленную стоимость, прибыль и доходы, а также акцизы и пошлины. Они достигли 1,9 трлн, немного превысив план на начало года. Вместе с тем поступления по одной из крупнейших статей — НДС — незначительно снизились в связи с ускоренным возмещением сбора в первый месяц (если у компании была переплата, но она доказала, что перечислила излишнюю сумму в бюджет), пояснили в министерстве.