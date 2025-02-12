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Раскрыты изменения порядка вступления в наследство с февраля

МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Вступивший в феврале в силу обновленный порядок вхождения в наследство делает эту процедуру проще и прозрачнее, рассказала агентству «Прайм» адвокат коллегии адвокатов «Монастырский, Зюба, Степанов и Партнеры» Татьяна Овцынова.

Источник: © РИА Новости

Главная новация — автоматический запрос данных. Если раньше наследники вынуждены были предоставлять нотариусу документы о смерти наследодателя и родстве с ним, то теперь это происходит автоматически. Исключения есть лишь для иностранных документов.

Прямой обмен данными между нотариусами и органами ЗАГС уменьшает риск мошенничества и использования поддельных документов.

«А автоматическая проверка родственных связей способствует уменьшению числа конфликтов и судебных разбирательств между потенциальными наследниками, снижая нагрузку на суды», — указала Овцынова.

При этом она советует наследникам не медлить с обращением к нотариусу для открытия наследственного дела и все-таки иметь при себе документы, удостоверяющие личность и подтверждающие права на наследство.