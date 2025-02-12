Раскрыты изменения порядка вступления в наследство с февраля

Главная новация — автоматический запрос данных. Если раньше наследники вынуждены были предоставлять нотариусу документы о смерти наследодателя и родстве с ним, то теперь это происходит автоматически. Исключения есть лишь для иностранных документов.
Прямой обмен данными между нотариусами и органами ЗАГС уменьшает риск мошенничества и использования поддельных документов.
«А автоматическая проверка родственных связей способствует уменьшению числа конфликтов и судебных разбирательств между потенциальными наследниками, снижая нагрузку на суды», — указала Овцынова.
При этом она советует наследникам не медлить с обращением к нотариусу для открытия наследственного дела и все-таки иметь при себе документы, удостоверяющие личность и подтверждающие права на наследство.