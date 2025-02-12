Пенсия россиян в марте будет меньше февральской, предупредил эксперт

По данным Росстата, по итогам 2024 года инфляция в России составила 9,5%. При этом с 1 января страховые пенсии уже были увеличены на прогнозный уровень инфляции в 7,3%. Поэтому президент РФ Владимир Путин поручил дополнительно увеличить размер пенсий с января этого года.
«В феврале размер пенсионных выплат будет выше, чем ожидается в марте. Это связано с тем, что в феврале вместе с ежемесячной пенсией за этот месяц пенсионерам была отправлена специальная доплата», — сказал Ляшок.
Он объяснил, что поскольку доиндексация назначена с января, в феврале придет доплата недополученной в прошлом месяце пенсии.
Решение по доиндексации пенсий затронет 39,3 миллиона российских пенсионеров. Средний размер страховой пенсии по старости составит около 24,9 тысячи рублей.