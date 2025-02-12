Пенсия россиян в марте будет меньше февральской, предупредил эксперт

По данным Росстата, по итогам 2024 года инфляция в России составила 9,5%. При этом с 1 января страховые пенсии уже были увеличены на прогнозный уровень инфляции в 7,3%. Поэтому президент РФ Владимир Путин поручил дополнительно увеличить размер пенсий с января этого года.