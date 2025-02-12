Индекс Мосбиржи взлетел выше 3100 пунктов после разговора Трампа и Путина

Индекс IMOEX2, который показывает динамику рынка в том числе на вечерней сессии, в 20:23 мск на пике вырос на 3,01%, до 3116,85 пункта. Выше 3100 пунктов индекс не поднимался семь месяцев — с 9 июля 2024 года.
Рынок реагирует на новости о том, что президент США Дональд Трамп и президент России Владимир Путин провели продолжительный телефонный разговор. Дональд Трамп охарактеризовал разговор как «продолжительный и весьма продуктивный».
Трамп сообщил, что договорился с Владимиром Путиным о том, что команды сторон «немедленно приступят к переговорам» по ситуации на Украине. По словам американского президента, он сам проинформирует об этом президента Украины Владимира Зеленского.
Факт переговоров подтвердил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.