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Индекс Мосбиржи взлетел выше 3100 пунктов после разговора Трампа и Путина

До новостей о телефонном разговоре двух президентов индекс IMOEX2 был вблизи 3020 пунктов, но потом поднялся выше 3100 пунктов. На этих уровнях индекс не был с июля прошлого года.

Источник: Reuters

Индекс IMOEX2, который показывает динамику рынка в том числе на вечерней сессии, в 20:23 мск на пике вырос на 3,01%, до 3116,85 пункта. Выше 3100 пунктов индекс не поднимался семь месяцев — с 9 июля 2024 года.

Рынок реагирует на новости о том, что президент США Дональд Трамп и президент России Владимир Путин провели продолжительный телефонный разговор. Дональд Трамп охарактеризовал разговор как «продолжительный и весьма продуктивный».

Трамп сообщил, что договорился с Владимиром Путиным о том, что команды сторон «немедленно приступят к переговорам» по ситуации на Украине. По словам американского президента, он сам проинформирует об этом президента Украины Владимира Зеленского.

Факт переговоров подтвердил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.