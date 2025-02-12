Индекс Мосбиржи впервые с 3 июля поднялся выше 3200 пунктов

Рублевый индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (IMOEX2) к 23.11 мск рос на 5,97% — до 3 198,1 пункта. Минутами ранее он повышался до 3 201,01.
Индекс Мосбиржи начал стремительный рост после новостей о телефонном разговоре президентов Дональда Трампа и Владимира Путина.
Путин и Трамп в среду провели телефонный разговор, он продлился почти полтора часа. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, лидеры обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине. Президенты затронули и другие темы: ближневосточное урегулирование, иранская ядерная программа, двусторонние российско-американские отношения в сфере экономики. Путин и Трамп договорились о продолжении личных контактов, в том числе об организации личной встречи.