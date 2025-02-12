Индекс Мосбиржи, акции «РусГидро», российская валюта: дайджест инвестора

Индекс Мосбиржи
По итогам торгов 11 февраля индекс Мосбиржи прибавил 0,19%, до 3018,02 пункта. Долларовый индекс РТС по итогам основной торговой сессии вырос на 1,21%, до 992,4 пункта.
На вечерней сессии рост на российском рынке продолжился. Индекс IMOEX2, отражающий динамику рынка в том числе на дополнительных сессиях, вырос на 0,44%, до 3025,52 пункта.
Российский рынок отскочил вверх после обвала на вечерней сессии предыдущего дня, вызванного новостью о том, что администрация президента США Дональда Трампа приостановила разработку плана по Украине, чтобы провести переговоры с союзниками по НАТО.
На вечерней сессии рост ускорился после того, как стало известно о том, что Россия в рамках сделки с США освободила бывшего американского дипломата Марка Фогеля, которого в 2022 году приговорили к 14 годам колонии по делу о контрабанде наркотиков. Дональд Трамп заявил, что это положит начало взаимодействию между странами, которое приведет к окончанию конфликта на Украине.
По мнению аналитика Freedom Finance Global Натальи Мильчаковой, поддержку рынку оказали данные о повышении нефтегазовых доходов федерального бюджета в январе на 16,9%. Инвесторы также ожидают пятничного заседания Банка России, где, согласно консенсусу аналитиков, ожидается сохранение ключевой ставки на уровне 21% годовых, пишет аналитик ФГ «Финам» Гордей Смирнов.
Сегодня индекс Мосбиржи по инерции способен вновь обновить локальные максимумы, ближайший краткосрочный ориентир вверх — 3060 пунктов, полагает эксперт «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер. «Вечером ожидается еженедельная статистика по инфляции, и если там не будет эксцессов, а продолжится умеренное замедление темпа роста потребительских цен, то рынок ее даже не заметит и продолжит переть вверх», — спрогнозировал эксперт.
«Закрытие [торгов во вторник] проходило на максимуме дня, что указывает на высокую вероятность продолжения тенденции», — отметил руководитель направления информационно-аналитического контента «Альфа-Инвестиций» Василий Карпунин.
Акции «РусГидро»
Акции «РусГидро» подешевели на 4,72% по итогам торгов во вторник, до ₽0,5414 за бумагу, став аутсайдером среди компаний индекса Мосбиржи. На минимуме акции падали до ₽0,5309 (-6,56%).
Котировки устремились вниз после публикации «Коммерсанта» о том, что.
правительство России обсуждает введение моратория на выплату дивидендов компанией до 2028 года. Такое решение власти хотят принять в качестве меры по стабилизации финансового состояния компании.
Согласно источникам газеты, вместо дивидендов средства предлагается направить на погашение заимствований, привлеченных для рефинансирования кредитов «Дальневосточной генерирующей компании» (ДГК), входящей в «РусГидро», а также на финансирование инвестпрограммы «РусГидро». Убыток ДГК по РСБУ в 2023 году составил ₽8,4 млрд.
«Учитывая высокие долги, рост стоимости их обслуживания в условиях увеличившихся процентных ставок, а также обширную программу капитальных затрат, решение об оставлении чистой прибыли в компании является логичным и предсказуемым», — считают аналитики «Альфа-Инвестиций».
«На фоне такой неопределенности бумаги могут и дальше проигрывать широкому рынку», — предупредил эксперт «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер.
Российская валюта
Рубль укреплялся большую часть вторника, 11 февраля. По итогам дня пара CNY/RUB выросла на 1,49%, до ₽12,915.
Курс российской валюты планомерно растет с середины января, за это время юань потерял 7,3%. Аналитики, опрошенные «РБК Инвестициями», назвали четыре основные причины укрепления рубля:
Низкий спрос на валюту. Сезонные факторы, в том числе традиционное сокращение активности импортеров в первом квартале года, влекут за собой снижение спроса на иностранную валюту и, как следствие, укрепление рубля.
Нормализация поступлений валютной выручки. После последнего раунда санкционных ограничений каналы движения валютной ликвидности могли быть полностью восстановлены.
Высокие ставки в экономике
Цены на нефть. Восстановление нефтяных котировок в последние дни влияет на укрепление курса рубля, так как высокие цены на нефть способствуют притоку валютной выручки от экспорта углеводородов.
«На рынке много валютной ликвидности, в том числе и из-за продолжающегося процесса девалютизации финансовой системы на фоне санкций против биржевой инфраструктуры и корпораций-экспортеров», — пишет Михаил Зельцер.
Василий Карпунин отмечает, что поддержку рублю также оказывают ожидания нормализации геополитической ситуации. Предстоящие переговоры России и США должны помочь урегулировать ситуацию на Украине. Тем самым геополитическая премия рубля снижается, вызывая его укрепление, пояснил главный аналитик по финансовым рынкам ИК «Вектор Капитал» Алексей Головинов.
Позиции нацвалюты остаются достаточно сильными, констатирует старший аналитик УК «Первая» Наталья Ващелюк. Однако эксперт по-прежнему ожидает ослабления рубля на горизонте нескольких недель из-за отложенного воздействия последних санкций США против нефтяного сектора.
Курсы валют
Наиболее выгодные курсы валют в обменниках Москвы на 08:20 мск по данным сервисов «Банки.ру» и «Рынок наличной валюты» от РБК:
Самые дешевые наличные доллары можно купить:
- Камкомбанк (ст.м. «Тверская»): купить доллары можно по ₽97,74, продать — по ₽97,51;
- Цифра банк (ст. м. «Выставочная», «Деловой центр»): купить доллары можно по ₽98,25, продать — по ₽97.
Самые дешевые евро:
- Камкомбанк (ст.м. «Тверская»): купить евро можно по 102,99, продать — по 102,06;
- Цифра банк (ст. м. «Выставочная», «Деловой центр»): купить евро можно по 103,25, продать — по 102.
Самые дешевые юани:
- Камкомбанк (ст.м. «Тверская»): купить юани можно по ₽13,59, продать — по ₽13,66;
- Т-Банк (адреса банкоматов можно уточнить на сайте банка): купить юани можно по ₽13,82, продать — по ₽13,66.
Корпоративные события
«Черкизово»: заседание совета директоров. В повестке вопрос о дивидендах.
Другие важные события
Минфин проведет аукционы по продаже ОФЗ-ПД серии 26233 и серии 26248.
Публикация месячного отчета ОПЕК по рынку нефти.
США: индекс потребительских цен, январь — 16:30 мск.
США: глава ФРС Джером Пауэлл выступит с речью — 18:00 мск.
США: недельные запасы нефти по данным Управления энергетической информации США (EIA) — 18:30 мск.
Россия: Росстат опубликует данные об оценке индекса потребительских цен с 4 по 10 февраля — 19:00 мск.
Как завершилась предыдущая торговая сессия
Индекс Мосбиржи: 3 018,02 (+0,19%).
Индекс РТС: 992,4 (+1,21%).
S&P 500: 6068,5 (+0,03%).
Dow Jones Industrial Average: 44 593,65 (+0,28%).
NASDAQ Composite: 19 643,86 (-0,36%).