Индекс Мосбиржи, акции «РусГидро», российская валюта: дайджест инвестора

На вечерней сессии рост ускорился после того, как стало известно о том, что Россия в рамках сделки с США освободила бывшего американского дипломата Марка Фогеля, которого в 2022 году приговорили к 14 годам колонии по делу о контрабанде наркотиков. Дональд Трамп заявил, что это положит начало взаимодействию между странами, которое приведет к окончанию конфликта на Украине.