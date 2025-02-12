Импорт инфляции: обуздает ли укрепившийся рубль рост цен

Доллар на межбанковском рынке подешевел почти до 95 рублей. В том же направлении на Мосбирже последовали котировки юаня и евро. Рубль укрепляется за счет высоких ставок в экономике, неплохих показателей экспорта и снижения активности импортеров. Наиболее интригующий вопрос в связи с этим: как сильный рубль может повлиять на инфляцию? «Известия» выяснили, что будет с ростом цен в нашей стране после того, как котировки основных валют снизились.