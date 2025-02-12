Импорт инфляции: обуздает ли укрепившийся рубль рост цен

Что происходит с рублем
С начала года российская валюта усилилась к доллару почти на 18%. Это крайне высокие темпы роста: последний раз такое наблюдалось в 2022 году. К юаню рост был чуть менее впечатляющим, но тоже весьма заметным. Причин оказалось несколько.
Как отмечает аналитик «Цифра Брокер» Наталия Пырьева, одна из них — высокие процентные ставки (кстати, зависимость от инфляции тут обратная) и, как следствие, доходности облигаций.
— Это, в свою очередь, подпитывает интерес инвесторов к покупке облигаций на российском рынке за счет заемных средств в низкодоходных валютах, таких как китайский юань. Другими словами, поддержку рублю оказывают операции «кэрри трейд», когда инвесторы занимают юани, продают их за рубли и покупают, например, ОФЗ, — поясняет эксперт.
По ее словам, укрепление рубля по отношению к твердым валютам происходит в том числе через кросс-курсы с китайским юанем.
Еще один благоприятный фактор — восстановившиеся в последние дни нефтяные котировки, уточняет эксперт. По ее словам, это может способствовать притоку валютной выручки от экспорта углеводородов.
Аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин обратил внимание на то, что сейчас рубль поддерживают и политические факторы.
— После прихода в Белый Дом Дональда Трампа активизировались попытки наладить мирные переговоры между Москвой и Киевом. Этот геополитический фактор может в 2025 году оказать курсу рубля значительную поддержку, — считает эксперт. По его словам, остановка военных действий может привести к последующему снятию внешних санкций, а это улучшит ситуацию с внешней торговлей.
Наконец, есть сезонный фактор, заключающийся в традиционном сокращении активности импортеров в I квартале года. Это также снижает спрос на валюту.
— Сочетание всех факторов способствует умеренному укреплению рубля, которое может продолжаться в течение всего I квартала 2025 года, — резюмировала Пырьева. Экономист допускает, что курс китайской валюты может снизиться и проверить на прочность отметку в 13 рублей за юань, что соответствует курсу американской валюты на уровне немногим ниже 95 рублей за доллар, — резюмировала Пырьева.
Цены на авто — вниз
Что укрепление рубля означает для инфляции? Спор о том, насколько курс важен для цен в России, в последние годы существенно активизировался. Инфляция стала даже большей проблемой, чем сами котировки рубля, ведь за границу сейчас ездит меньше людей, а вот рост цен ощущают все.
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина неоднократно говорила, что валютные колебания вообще не должны беспокоить людей. Однако в последние годы ЦБ признает зависимость цен от изменения курса.
Данные февраля 2025 года показывают, что инфляция в стране немного замедлилась по сравнению с пиком конца прошлого года. Недельный рост цен упал ниже 0,2%, хотя и текущие показатели считаются высокими по историческим меркам. Спад темпов инфляции совпал с нынешним более сильным рублем.
Главный экономист «БКС Мир инвестиций» Илья Федоров считает, что едва ли можно подвергать сомнению корреляцию между курсом и ценами. По его словам, ее наглядно видно уже сейчас, если посмотреть на статистику в большем приближении.
— Укрепление отечественной валюты, которое наблюдается со второй половины января, привело к снижению рублевых цен на автомобили. Это видно из недельных данных по инфляции. В целом импортеры закладывают в цены более слабый курс. Обычно при укреплении курса ценник не меняется, но появляются скидки, — поясняет он. Таким образом, Росстат зафиксирует минимальное изменение в ценах при укреплении курса в ближайшее время, а потребители могут почувствовать эффект от укрепления рубля, резюмирует эксперт.
Рано для выводов.
Однако Александр Потавин считает, что пока эффект от укрепления рубля не слишком заметен и делать выводы явно рано.
— Небольшое замедление инфляции в России за последние недели является, скорее, следствием жесткой монетарной политики ЦБ, который держит ключевую ставку на уровне 21% при официальной инфляции в стране около 10%. Это, с одной стороны, снижает спрос на валюту для расширения импорта, замедляя кредитование, а с другой — запирает излишнюю рублевую денежную массу на депозитных счетах в банках по высоким ставкам, — пояснил экономист.
По его словам, в такой ситуации Банк России пока не видит признаков устойчивого замедления инфляции. Повлиять на рост цен рубль может только в случае, если усиление национальной валюты продлится минимум три-четыре месяца.
Главный экономист рейтингового агентства «Эксперт РА» Антон Табах считает, что в будущем крепкий рубль может замедлить рост цен.
— Связь между явлениями есть, хотя не имеет смысла рассматривать ее на таких коротких отрезках. Межбанковский рынок в краткосрочном периоде сильно реагирует на внешнеторговые сюжеты и цены, либо те же налоговые выплаты, — пояснил он.
В ценах на импортную продукцию курс отражается за квартал. При этом укрепление рубля происходит медленнее и слабее, чем ослабление: жадность импортеров тоже играет свою роль. По мнению экономиста, в целом курс сейчас более волатилен, чем в 2022 году.
— Вряд ли замедление инфляции после праздников связано с курсом. Но если тренд будет таким же, более крепкий рубль начнет воздействовать на цены ко второму кварталу 2025 года, — уверен Антон Табах.
Отметим, что инфляция является основным индикатором, на основании которого Банк России принимает решение об изменении ключевой ставки. Если курсы доллара и юаня упадут, то более скромный рост цен может привести к тому, что ставку снизят. Пока, по оценкам экспертов, в среднем за 2025 год она должна составить около 20%.
Но это, в свою очередь, приведет уже к ослаблению рубля, поскольку при более низких ставках желающих держать свои средства в рублевых инструментах будет меньше. В любом случае, для полной победы над инфляцией и возвращению ее к целевому показателю в 4% просто сильного рубля будет недостаточно.