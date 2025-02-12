ФАС проверит ритейлеров на ценовой сговор при продаже новинок Samsung

«По поступившей от СМИ информации, ФАС направит запросы участникам рынка», — пообещали в ведомстве.
При этом сами ритейлеры вряд ли выступают инициаторами подобной координации, так как в условиях падения продаж смартфонов конкуренция за потребителя на рынке очень жесткая и различные скидки, наоборот, позволили бы привлечь больше клиентов, считает глава «Общественной потребительской инициативы» Олег Павлов.
Samsung — не единственный крупный мировой производитель смартфонов, который привлекает внимание ФАС. В 2017 году ведомство обвинило Apple в координации цен на ряд моделей iPhone. После разбирательства американский производитель выплатил небольшой штраф. Ранее ФАС признала МТС и «Вымпелком» нарушителями закона «О защите конкуренции» из установления идентичных оптовых цен на iPhone 4.