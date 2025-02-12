ФАС проверит ритейлеров на ценовой сговор при продаже новинок Samsung

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проверит крупные розничные сети на предмет ценового сговора при продаже новинок от Samsung. Поводом послужила стоимость флагмана Galaxy S25 ритейлеры продают гаджет практически по одинаковым ценам. Так, смартфон в самой базовой комплектации с встроенной памятью 128 ГБ предлагают, как правило, за 99,99 тыс. рублей, стоимость S25+ с 256 ГБ начинается от 129,99 тыс., S25 Ultra от 159,99 тыс. Примерно то же самое и с другими модификациями нового аппарата. В некоторых случаях цены отличаются примерно на 1 тыс. рублей.