Ричмонд
Новости
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ФАС проверит ритейлеров на ценовой сговор при продаже новинок Samsung

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проверит крупные розничные сети на предмет ценового сговора при продаже новинок от Samsung. Поводом послужила стоимость флагмана Galaxy S25 ритейлеры продают гаджет практически по одинаковым ценам. Так, смартфон в самой базовой комплектации с встроенной памятью 128 ГБ предлагают, как правило, за 99,99 тыс. рублей, стоимость S25+ с 256 ГБ начинается от 129,99 тыс., S25 Ultra от 159,99 тыс. Примерно то же самое и с другими модификациями нового аппарата. В некоторых случаях цены отличаются примерно на 1 тыс. рублей.

Источник: AP 2024

Выводы относительно наличия или отсутствия нарушений антимонопольного законодательства в ценообразовании на Samsung Galaxy S25 можно будет сделать после проведения соответствующего анализа, сообщили в ФАС в ответ на запрос «Известий».

«По поступившей от СМИ информации, ФАС направит запросы участникам рынка», — пообещали в ведомстве.

При этом сами ритейлеры вряд ли выступают инициаторами подобной координации, так как в условиях падения продаж смартфонов конкуренция за потребителя на рынке очень жесткая и различные скидки, наоборот, позволили бы привлечь больше клиентов, считает глава «Общественной потребительской инициативы» Олег Павлов.

Samsung — не единственный крупный мировой производитель смартфонов, который привлекает внимание ФАС. В 2017 году ведомство обвинило Apple в координации цен на ряд моделей iPhone. После разбирательства американский производитель выплатил небольшой штраф. Ранее ФАС признала МТС и «Вымпелком» нарушителями закона «О защите конкуренции» из установления идентичных оптовых цен на iPhone 4.