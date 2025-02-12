Евросоюз задумался об ограничении цен на газ из-за рекордного роста

Руководство ЕС рассматривает возможность временного ограничения цен на газ, которые достигли двухлетнего максимума, пишут Financial Times и Bloomberg со ссылкой на источники.
Еврокомиссия готовится через две недели, 26 февраля, представить план по повышению конкурентоспособности ЕС в промышленной сфере и обеспечению доступной энергии.
Фьючерсы на европейский эталон газа выросли на 4,5%, до €58,5 за мегаватт-час на амстердамской бирже — это стало рекордным показателем с февраля 2023 года. Запасы газа снижаются из-за прекращения транзита через Украину, похолодания и частых безветренных дней, что мешает выработке энергии с помощью ветряных станций.
К 10 февраля заполненность газохранилищ упала ниже 50% по сравнению с 67%, остававшимися к этому дню годом ранее. Это самый низкий уровень для 10 февраля с 2022 года.
Обсуждение, несмотря на раннюю стадию этого процесса, вызвало острую реакцию со стороны профильного бизнеса, который предостерег от подрыва доверия к европейскому рынку со стороны поставщиков топлива.
«Мы считаем, что эта мера, если она будет объявлена, может иметь далеко идущие негативные последствия для стабильности европейских энергетических рынков и безопасности поставок по всему континенту», — говорилось в обращении к Еврокомиссии со стороны 11 бизнес-ассоциаций. В это число вошли Ассоциация европейских энергетических бирж Europex и группа по финансовым рынкам AFME.
По версии авторов обращения, ограничение спровоцирует переход «мирового газового сообщества к другим, неограниченным и, следовательно, более репрезентативным базовым ценам, которые в основном устанавливаются за пределами ЕС».
«Из всех обсуждаемых идей по обеспечению более доступной энергии ограничение минимальных цен, вероятно, является наихудшей. Это неэффективно, невозможно реализовать и подрывает доверие инвесторов», — оценил идею генсекретарь ассоциации энергокомпаний Eurelectric Кристиан Руби.
Три года назад, в разгар энергетического кризиса, последовавшего за началом Россией военной операции на Украине и масштабных санкций, в ЕС впервые ввели ограничение газовых цен. Лимит действовал в случае, если цены превышали €180 за мегаватт-час в течение трех рабочих дней и если они были как минимум на €35 за мегаватт-час выше цен на мировом рынке. Механизм так и не был применен, цены остались ниже этого уровня.
Вернуться к этой идее предложил бывший глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Марио Драги в прошлогоднем докладе о конкурентоспособности. Он призвал ограничить возможности для спекуляций и посоветовал регуляторам ЕС по примеру США применять лимиты и «динамические ограничения», когда топливные цены отклоняются от среднемировых.