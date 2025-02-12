Евросоюз задумался об ограничении цен на газ из-за рекордного роста

Три года назад, в разгар энергетического кризиса, последовавшего за началом Россией военной операции на Украине и масштабных санкций, в ЕС впервые ввели ограничение газовых цен. Лимит действовал в случае, если цены превышали €180 за мегаватт-час в течение трех рабочих дней и если они были как минимум на €35 за мегаватт-час выше цен на мировом рынке. Механизм так и не был применен, цены остались ниже этого уровня.