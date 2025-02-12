Дельные партнеры: экономике ЕАЭС прочат рост втрое быстрее ВВП Европы

Как изменится рост ВВП стран ЕАЭС в 2025—2030 годах
Динамика роста экономик стран ЕАЭС (в объединение входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Россия) до 2030-го может быть выше 4,5% ежегодно. Это следует из статьи экспертов института народохозяйственного прогнозирования РАН «Возможности роста производительности труда и выпуска в странах ЕАЭС» («Известия» ее изучили). Редакция направила запрос в РАН.
Это высокие темпы. Для сравнения, по свежим прогнозам ЕЦБ, рост экономики в странах Евросоюза на ближайшую трехлетку не превысит 1,5%. По оценкам опрошенных «Известиями» экспертов, в период с 2028 по 2030 год повышение показателя будет сопоставимым — не выше 1,8%.
Таким образом, Россия переориентируется на часть мира, которая развивается более быстрыми темпами. Об этом не раз говорил и президент Владимир Путин. Например, в декабре на форуме «Россия зовет!» он отмечал:
— Мы естественным образом ориентируемся туда, где мы наблюдаем рост, где увеличивается количество наших партнеров, не оглядывающихся на окрики со стороны.
По словам главы государства, РФ этим занимается с 2000-х, а санкции лишь ускорили этот процесс.
Что обеспечит рост экономики ЕАЭС
В исследовании РАН отмечается, что главным двигателем экономики стран ЕАЭС станет развитие рынка труда — государствам требуется повышать производительность. Сделать это можно благодаря технологическим улучшениям и мотивации. Также важна динамика численности занятого населения. К слову, в России безработица уже находится на рекордно низком уровне — 2,3%.
Страны ЕАЭС выигрывают за счет того, что между ними открыты границы: люди могут свободно передвигаться и находить работу там, где они будут востребованы, полагает доцент Государственного университета управления Галина Рязанова. В итоге занятость во всех странах объединения растет.
Второй важный элемент, который должен поддержать экономику стран объединения, — развитие обрабатывающей промышленности и сельского хозяйства, считает заведующая кафедрой международных экономических отношений Южно-Российского института управления Президентской академии Татьяна Подольская. Государства и так выступают лидерами по добыче минеральных удобрений, нефти, газа и урана — использование этих элементом позволит ускорить развитие ВВП.
В частности, Россия переориентирует экспорт своих энергоресурсов на Восток. С 10 февраля Китай ввел пошлины в 15% на американский сжиженный природный газ и уголь — это делает поставки из России в КНР более востребованными.
Третий фактор — удобное географическое положение, которое позволяет странам ЕАЭС обеспечивать транзитные потоки друг с другом и между Западом и Востоком.
Дальнейшая взаимная интеграция также поддержит экономику в союзе. Товарооборот между странами-участницами уже сейчас растет — за 10 месяцев 2024-го он увеличился почти на 10% и составил $78,6 млрд, говорил ранее «Известиям» замминистра экономики Дмитрий Вольвач.
Почему ЕАЭС обгоняет ЕС по темпам роста экономики
В то же время экономика Евросоюза замедляется. В первую очередь из-за энергокризиса и подорожания электроэнергии. По словам Татьяны Подольской, спасти страны еврозоны от рецессии к 2030-м годам сможет разве что возобновление импорта дешевых российских энергоресурсов. Акцент на зеленую энергетику ЕС не поможет, так как ресурсы из возобновляемых источников обходятся европейцам на 30−40% дороже, чем конкурентам из Азии и Америки из-за географического положения, добавила она.
Кроме того, рост ВВП еврозоны затормаживает внешняя политика американского президента Дональда Трампа и новый виток торговых войн. Вероятно, США продолжат угрожать введением пошлин и под этим предлогом будут настаивать на том, чтобы ЕС уменьшил свою зависимость от КНР как поставщика и рынка сбыта, писали ранее «Известия».
Помимо этого, сейчас одним из ключевых факторов роста экономики во всех частях мира выступает цифровизация. Вот только ЕС и ЕАЭС по-разному развиваются в этом направлении.
— В Евросоюзе высокий уровень развития финансовых технологий, искусственного интеллекта, автоматизации. Однако этот рост затормаживается из-за жесткого регулирования — в частности, значимых налогов на цифровые компании. Сами предприятия в том числе во избежание таких сборов перевозят свои разработки за пределы еврозоны — в США или в Азию, — пояснил заведующий кафедрой государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Михаил Косов.
С какими рисками может столкнуться экономика ЕАЭС
Прогноз РАН по росту ВВП стран ЕАЭС на 4,5% ежегодно выглядит позитивно, говорят эксперты. Например, ожидания российского Минэка гораздо скромнее: до 2027 года там ожидают увеличения не более чем на 2,8%. Впрочем, власти всегда более сдержанны в своих оценках: на 2024-й Минэк ждал роста ВВП России на 3,9%, а в итоге он составил 4,1%.
Увеличение экономики стран ЕАЭС на 4,5% возможно, если не реализуется ряд рисков. Среди них геополитическая обстановка в регионе и мире — в частности, новые санкции в отношении России и Белоруссии, а также межгосударственные конфликты между Азербайджаном и Арменией, перечислила завкафедрой международного бизнеса Финансового университета при правительстве РФ Марина Амурская.
Кроме того, сейчас Россия и другие государства союза всё же остаются зависимыми от импорта технологий, акцентировала Татьяна Подольская. Запрет на поставку высокотехнологичного оборудования и разработок подразумевает создание наших аналогов, что требует времени и инвестиций.
Еще одной угрозой выступает обвал цен на топливные ресурсы. В частности, экономики России и Казахстана хоть и диверсифицируют свои доходы, но всё же сильно зависят от экспорта нефти, газа, металлов и удобрений. Падение цен на сырье или снижение спроса на мировых рынках могут привести к сокращению доходов бюджета и инвестиций, говорит Михаил Косов из РЭУ им. Г. В. Плеханова.
Кроме того, зависимость от российского рубля делает экономики стран ЕАЭС уязвимыми к его колебаниям. В случае финансовых кризисов или еще большего объема санкций нацвалюта может ослабнуть — это скажется на экономиках союзников, добавил он. Поэтому страны уже переходят на торговлю в нацвалютах и других инструментах.