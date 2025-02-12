Дельные партнеры: экономике ЕАЭС прочат рост втрое быстрее ВВП Европы

Экономики стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) до 2030 года будут расти в среднем по 4,5% в год, спрогнозировали в РАН. Это втрое выше, чем в еврозоне — по прогнозам ЕЦБ, предполагается, что там ВВП будет увеличиваться не более чем на 1,5% ежегодно. Россия переориентируется на ту часть мира, где экономика развивается и растет — об этом не раз говорил президент Владимир Путин. Страны ЕАЭС поддержат доступность энергоресурсов, обеспеченность сельхозпродукцией, а также обмен трудовыми ресурсами в условиях открытых границ между участниками объединения. При этом на Запад будут давить новые пошлины США и в целом очередной виток торговой войны. Насколько реалистичен прогноз РАН — в материале «Известий».