Запасы золота в российских банках упали вдвое

Запасы физического золота в российских банках в конце 2024 года резко сократились и оказались меньше 40 тонн, следует из расчетов РБК на основе данных Центробанка. Согласно статистике, на 1 января 2025 года на счетах, на которых отражаются остатки в драгоценных металлах и камнях, было 325,4 млрд руб. С учетом цен на аффинированное золото на ту же отчетную дату в кредитных организациях хранилось 38,1 т этого металла — вдвое меньше, чем осенью 2023-го, когда был достигнут трехлетний максимум.