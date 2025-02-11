Виноделы Испании ускорили отправку вина в США из-за риска пошлин Трампа

«Мы начали подготовку в конце года после его избрания, — сказала Луиса де Паз, менеджер по экспорту винодельни Protos в регионе Рибера-дель-Дуэро. — Мы ускорили отправку заказов, чтобы у них было достаточно на первые шесть месяцев. У них есть запас».
Экспорт вина из Испании в США увеличился на 20% в декабре 2024 года, что, по мнению экспертов Испанской винной федерации, частично связано с накоплением запасов импортерами в преддверии возможного роста тарифов.
История Bodegas Protos началась в регионе Рибера-дель-Дуэро в 1927 году. Основали ее 11 друзей в испанском муниципалитете Пеньяфьель. У них была мечта: не только производить качественные вина, но и подчеркнуть важность забытого винодельческого региона с выдающимся наследием. Сегодня в Пеньяфьеле работают 300 виноградарей, 8 агрономов и 8 энологов. По данным сайта компании, в 2019 году Protos Verdejo было названо «Лучшим молодым вином в Испании» по версии гида Gourmet Guide — Wines.
США являются вторым по величине экспортным рынком для испанских вин после Германии. Protos экспортирует около 250 тыс. бутылок в год в США.
В 2019 году, во время первого срока Трампа, США ввели пошлины в размере 25% на определенные вина и другие спиртные напитки из четырех европейских стран (Испанию тогда это не затронуло).
В ноябре 2024 года намерение Дональда Трампа повысить на 25% пошлины для товаров, которые ввозят в США из Мексики и Канады, издание Bottle Raiders назвало катастрофой для рынков текилы и виски. По данным издания, пошлины будут распространяться на все товары из указанных стран, включая мексиканскую текилу и канадский виски.
1 февраля 2025 года Трамп подписал указ о введении тарифов на товары из Канады, Китая и Мексики. 2 февраля президент США заявил, что «совершенно точно» введет тарифы на товары из Евросоюза.