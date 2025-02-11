Виноделы Испании ускорили отправку вина в США из-за риска пошлин Трампа

История Bodegas Protos началась в регионе Рибера-дель-Дуэро в 1927 году. Основали ее 11 друзей в испанском муниципалитете Пеньяфьель. У них была мечта: не только производить качественные вина, но и подчеркнуть важность забытого винодельческого региона с выдающимся наследием. Сегодня в Пеньяфьеле работают 300 виноградарей, 8 агрономов и 8 энологов. По данным сайта компании, в 2019 году Protos Verdejo было названо «Лучшим молодым вином в Испании» по версии гида Gourmet Guide — Wines.