СМИ: депортация мигрантов может привести к кризису фермерских хозяйств США

Ранее куратор по вопросам безопасности границ США Том Хоман сообщил, что более 4 тысяч мигрантов депортировали из США за первую неделю президентства Трампа. Как заявил заместитель главы аппарата Белого дома Стивен Миллер, при Трампе ни один нелегальный мигрант не будет иметь значения для страны, а законная иммиграция будет вестись избирательно в интересах страны.