Россияне стали тратить больше денег на покупку книг

При этом количество покупок выросло на 7%, а средний чек — на 22%, до 421 рубля. Чаще всего такие покупки совершали женщины: их доля составила 73% в общем числе покупателей.
По оценке банка, россияне стремятся не только повысить свой интеллектуальный уровень, но и привить читательские навыки детям. Традиционно выбором книг для семейного чтения занимаются женщины. Кроме того, они же в основном приобретают учебники и учебные пособия для школы и внешкольных занятий.
Что касается предпочтений, то покупатели в России приобретают в книжных магазинах не только учебную литературу, но и художественную, а также научно-популярные издания, журналы и календари, уточнили в финансовой организации.
Ранее, 27 ноября 2024 года, директор электронно-библиотечной системы «Лань» Александр Никифоров рассказал «Известиям», что регулярное чтение позволяет не только расширить кругозор, но и увеличить эффективность работы головного мозга и улучшить общее качество жизни. Среди прочего литература помогает развивать воображение, фантазию, креативность, добавил он.