Россияне стали тратить больше денег на покупку книг

По оценке банка, россияне стремятся не только повысить свой интеллектуальный уровень, но и привить читательские навыки детям. Традиционно выбором книг для семейного чтения занимаются женщины. Кроме того, они же в основном приобретают учебники и учебные пособия для школы и внешкольных занятий.