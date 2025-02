Пять стран ЕС заплатили 1,2 миллиарда евро за поставки российского газа

МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Пять крупнейших стран-импортеров ископаемого топлива из России в Евросоюзе — Франция, Венгрия, Словакия, Бельгия и Испания — заплатили 1,2 миллиарда евро в январе за поставки российских нефти, трубопроводного и сжиженного природного газа (СПГ), посчитали аналитики CREA (Centre for Research on Energy and Clean).