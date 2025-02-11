Путин призвал задействовать в экономике атомный потенциал России

Как отметил FT, основной «мягкой силой» для России всегда были нефть и газ, однако после начала спецоперации на Украине и жестких антироссийских санкций Кремль «лишился привычных рычагов влияния». В то же время атомный сектор, который не находится под санкциями, может создать «долгосрочные политические связи и исключает попытки Запада изолировать режим Путина».