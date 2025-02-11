Производитель Guinness закроет завод в Индии спустя 160 лет работы

Индийское подразделение холдинга United Spirits сообщило, что выпущенная на заводе продукция дала 1,5% от выручки компании за весь прошедший финансовый год.
«Компания пересматривает свои внутренние бизнес-стратегии. Хотя Сейчас производственная деятельность не ведется, другие важные действия, такие как регулярное обслуживание оборудования и уборка завода, проводятся в соответствии с применимыми нормативными требованиями». Любые решения относительно будущего завода будут приниматься с соблюдением юридических обязательств, с тщательным учетом интересов и благополучия ее сотрудников", — рассказали в компании.
Компания намерена закрыть завод 31 июля 2025 года, при условии получения необходимых разрешений, пишет The Spirits Business.
United Spirits управляет другими заводами в индийских штатах Гоа, Махараштра, Бангалор, Раджастан, Одиша и Западная Бенгалия.
За девять месяцев, завершившихся 31 декабря 2024 года, продажи United Spirits увеличились на 7,5%, при этом сегмент премиум-класса вырос на 8,8%. Рост продаж виски в Индии обеспечили McDowell’s, Signature и Royal Challenge, в то время как продажи шотландского виски увеличились благодаря Black & White.
В начале января в этом же штате вводили нормирование пива из-за спора между властями и производителями о закупочных ценах (в Телингане закупку алкоголя контролируют власти региона, что позволяет им диктовать цены поставщикам). «Дочка» пивоваренной компании Heineken United Breweries приостановила поставки популярной в этом штате марки пива. Это привело к его дефициту, спор удалось урегулировать через несколько недель.