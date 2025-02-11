Производитель Guinness закроет завод в Индии спустя 160 лет работы

«Компания пересматривает свои внутренние бизнес-стратегии. Хотя Сейчас производственная деятельность не ведется, другие важные действия, такие как регулярное обслуживание оборудования и уборка завода, проводятся в соответствии с применимыми нормативными требованиями». Любые решения относительно будущего завода будут приниматься с соблюдением юридических обязательств, с тщательным учетом интересов и благополучия ее сотрудников", — рассказали в компании.