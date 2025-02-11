Процент тяжести: льготные кредиты для аграриев подорожали вдвое

— Соответственно, если был кредит 5%, то сейчас он становится 10,5%. Безусловно, если сумма такого этого займа огромна, то это скажется на сельхозбизнесе негативно, так как обслуживание кредита увеличится почти в два раза, плюс он привязан к ключевой ставке, которая в последнее время растет. Мы понимаем, что таким образом борются с инфляцией, но если ставка будет расти и дальше, то бизнес будет сильно демотивирован, — отметила она.