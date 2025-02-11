Процент тяжести: льготные кредиты для аграриев подорожали вдвое

Почему выросли ставки по кредитам для фермеров
С начала года аграрии начали сталкиваться с двукратным списаниями средств по льготным действующим инвесткредитам, выданным им под 5% годовых. На эти средства они, в том числе покупали сельхозтехнику, оборудование, вели строительство различных объектов, таких как элеваторы и овощехранилища, а также развивали птицеводство, мукомольное и хлебопекарное производство, переработку животноводческой продукции. Об этом «Известиям» рассказали сами сельхозпроизводители, а также подтвердили в профильных ассоциациях и банках.
«Сообщаем, что Министерством сельского хозяйства РФ утверждено решение о порядке предоставления субсидии, которое вносит изменения в условия льготного кредитования по действующим инвестиционным кредитным договорам, заключенным в рамках постановления, и устанавливает на 2025 год размер ставки до 50% ключевой ставки Банка России», — говорится в ответе Сбербанка главе фермерского хозяйства ООО «Савия-фуд» из Самарской области Евгении Бесчетновой (есть у «Известий»).
Как пояснила Евгения Бесчетнова «Известиям», кредит был взят в 2022 году под 5% на покупку техники, однако неожиданно без уведомления размер ставки увеличили и списали средства в двойном размере.
Справка «Известий»
Программа льготного кредитования сельхозпроизводителей действует в России с 2017 года. По ней предприятия АПК могут получать краткосрочные (до двух лет) и инвестиционные (до 15 лет) займы. Изначально все они предоставлялись аграриям по ставке до 5% годовых на любые цели. Однако с 2024-го ставка стала плавающей, а выдача средств начала осуществляться по определенным видам деятельности. Это не касалось кредитов, которые выдали аграриям ранее и они были убеждены, что 5% ставка сохранится до конца выплаты кредита.
Информацию о повышении ставки по инвесткредитам подтвердили в ассоциации «Народный фермер».
— По всей России сейчас идет глобальное рефинансирование сельхоз отрасли, так как у Минсельхоза нет денег, чтобы сохранить ставку на уровне 5%. Поэтому все банки, участники программы льготного кредитования, сейчас поднимают до ставки по инвесткредитам. У нас тоже есть такие ситуации по четырем договорам, и мы их уже подписали, — пояснил «Известиям» председатель совета ассоциации Олег Сирота.
Речь идет об инвестиционных кредитах, которые были заключены до 2023 года, по ним аграриям предлагают подписать соглашение, которое меняет расчет ставки, пояснила «Известиям» в руководитель аппарата Союза участников рынка картофеля и овощей (Картофельный союз) Татьяна Губина.
— Соответственно, если был кредит 5%, то сейчас он становится 10,5%. Безусловно, если сумма такого этого займа огромна, то это скажется на сельхозбизнесе негативно, так как обслуживание кредита увеличится почти в два раза, плюс он привязан к ключевой ставке, которая в последнее время растет. Мы понимаем, что таким образом борются с инфляцией, но если ставка будет расти и дальше, то бизнес будет сильно демотивирован, — отметила она.
По ее словам, из-за высокой стоимости кредитов все новые сельхозпроекты сейчас стоят на стопе. При этом она отметила высокую роль Минсельхоза в желании помочь аграриям преодолеть эти трудности.
Что повлияло на размер ключевой ставки
В Минсельхозе «Известиям» заявили, что решение по росту ставки по инвесткредитам временное.
— Размер субсидирования по ранее выданным кредитам зафиксирован на уровне 50% ключевой ставки ЦБ. Данная норма обусловлена ростом ключевой ставки в прошлом году и установлена только на этот год с возможностью пролонгации льготных инвестиционных кредитов на срок до одного года, — пояснили «Известиям» в пресс-службе министерства.
При этом там отметили, что в 2025-м предусмотрено субсидирование 70% ключевой ставки Банком России на новые краткосрочные льготные кредиты по приоритетным направлениям, среди которых сезонно полевые работы, молочное скотоводство, селекция и генетика. При этом лимит на них выше практически в два раза показателя предыдущего года.
— Стоит отметить, что текущие условия льготного кредитования АПК позволят обеспечить стабильное развитие отрасли и продовольственную безопасность нашей страны, — подчеркнули в Минсельхозе.
В профильном Россельхозбанке также отметили, что субсидирование льготных инвестиционных кредитов снижено до 50% от ключевой ставки Банка России. Клиентам предоставляется возможность пролонгировать эти кредиты для сохранения уровня долговой нагрузки, уточнили в пресс-службе финансовой организации.
Источник в другом крупном российском банке сообщил «Известиям», что Минсельхоз снизил субсидии банкам на 2025 год по инвесткредитам, выданным по льготной программе в период с 2017 по 2022 год. То есть банки будут получать меньше возмещения по этим кредита из бюджета. Поэтому МСХ дал право банкам установить на текущий год ставку по таким кредитам до 50% от ключевой, пояснили в финансовой организации.
Власти ограничивают льготное кредитование и по другим программам поддержки бизнеса — например, финансирование урезано по самой популярной программе для МСП «1764» с 2025 года в пять раз, писали «Известия». Ежегодные объемы выдач по ней снизят с 500 млрд рублей до 100 млрд. Получить такой займ теперь смогут не все небольшие компании, а только из определенных отраслей — их перечень еще предстоит определить.
Директор Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Георгий Остапкович считает, что повышение ставки по инвесткредитам скажется на экономике и росте издержек сельхозпроизводителей, которые не ожидали повышения ставки по кредитам, взятым под 5%. По его словам, аграриям придется пересматривать свои бизнес-планы и отказываться от каких-то проектов. Он также отметил, что во всем мире сельское хозяйство это самая датируемая и поддерживаемая властями отрасль, поэтому вряд ли произойдет серьезное сокращение кредитования в России.