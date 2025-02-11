Мишустин рассказал о планах по повышению производительности труда в России

«Надо обеспечить комплексный подход, не ограничиваться только мероприятиями федерального проекта. И формировать условия, чтобы на предприятиях внедрялись эффективные технологии, инновации, передовое оборудование, современные программные продукты. Проводилась роботизация производства», — сказал он.
Кроме того, добавил глава правительства, требуется расширять возможности для повышения квалификации специалистов, для чего нужна совместная работа правительства, регионов, бизнеса, активное привлечение государственных корпораций.
«Рассчитываем, что в результате производительность труда в России через шесть лет вырастет более чем на 20 процентов», — подчеркнул Мишустин.
Премьер отметил, что раньше усилия по повышению производительности труда предпринимались в рамках одноименного нацпроекта, к которому подключились около семи тысяч предприятий. Теперь эта работа продолжится в соответствии с запущенным с января национальным проектом «Эффективная и конкурентная экономика».
По словам Мишустина, к 2030 году соответствующими инициативами предстоит охватить все государственные и муниципальные учреждения социальной сферы и не менее 40 процентов средних и крупных предприятий.
«Надо определить приоритетные сферы и компании, где рост производительности дает наиболее ощутимые эффекты для экономики, и, соответственно, разработать для них эффективные решения, донастроить под нужды действующие меры поддержки», — сказал премьер-министр, отметив, что ключевая роль в этом вопросе принадлежит профильным министерствам и ведомствам.
В соответствии с Единым планом по достижению национальных целей развития в 2030 году производительность труда в России должна вырасти на 20,7 процента к уровню 2023 года.