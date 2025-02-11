Мишустин рассказал о планах по повышению производительности труда в России

Премьер отметил, что раньше усилия по повышению производительности труда предпринимались в рамках одноименного нацпроекта, к которому подключились около семи тысяч предприятий. Теперь эта работа продолжится в соответствии с запущенным с января национальным проектом «Эффективная и конкурентная экономика».