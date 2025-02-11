Магазины пожаловались в ФАС на низкие цены на маркетплейсах

Аналогичной позиции придерживаются в Ozon, объясняя инвестиции в скидки за собственный счет ростом спроса на товары предпринимателей и доступности для покупателей. «Это особенно важно для потребителей, так как среди бытовой техники и современных электронных устройств есть довольно дорогостоящие позиции. За счет соинвестирования от маркетплейса выигрывают обе стороны: продавцы сохраняют свой заработок, а покупатели могут купить необходимые товары дешевле», — указал представитель Ozon. Скидки за счет платформы повышают спрос и помогают продавцам увеличивать продажи, сохраняя при этом прибыль, — «то есть ситуация недополучения прибыли продавцом в случае, если к его товару применена скидка от маркетплейса, невозможна», дополнил представитель Wildberries. Он отметил, что, хотя размер скидки может меняться в зависимости от ряда параметров, решение о цене товара принимает сам продавец: он «вправе в любой момент снизить или повысить цену исходя из рыночной ситуации, изменения собственных затрат и иных факторов, которые могут повлиять на ценообразование».