Словакия начала получать российский газ по трубопроводу «Турецкий поток». Об этом на своей странице в Facebook (принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) сообщил премьер-министр республики Роберт Фицо, отметив, что возобновление поставок стало возможным благодаря сотрудничеству России и Турции.