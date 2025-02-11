Банкам расширят варианты блокировок для клиентов из базы мошенников

Поправки касаются ч. 11.6 ст. 9 161-ФЗ, которая заработала 25 июля 2024 года и направлена на борьбу с мошенниками и дропами, но также вызвала сложности у легитимных клиентов. С лета прошлого года банки получили право блокировать операции по картам, которые находятся в мошеннической базе данных ЦБ, а также должны возвращать клиентам украденные мошенниками средства, если кредитная организация допустила проведение перевода на счет из базы ЦБ. Регулятор собирает ее на основе данных, полученных от банков и других операторов платежных систем. В ней содержится информация о совершенных операциях, о плательщиках и получателях денежных средств. Если компания или физлицо не согласны с включением их реквизитов в базу данных, то они могут обратиться в обслуживающий банк или подать заявление на сайте Банка России.