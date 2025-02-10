Вучич выяснил, сколько денег вложили в его свержение из-за рубежа

«Они должны играть как в кукольном театре, чтобы только их речи слушали и слышали. Непослушные должны быть убраны. Поэтому у нас протесты были по семь месяцев в году. Они еще удивляются, что еще не конец, а я вам скажу — не будет кровавых революций», — подчеркнул Вучич.