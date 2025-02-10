Вучич выяснил, сколько денег вложили в его свержение из-за рубежа

Власти Сербии ранее высказывали мнение, что цель протестующих с ноября студентов с примкнувшими аграриями, пенсионерами и другими гражданами — свержение правительства и президента, а за их действиями стоят финансируемые Западом СМИ и организации. Как отметил Вучич в январе, в свержение нынешней власти Сербии за четыре года из-за границы было вложено около миллиарда евро, в декабре он называл сумму около 450 тысяч евро.
«Я буквально поражен, выясняется, сколько денег вложено в мое свержение. Думал, что из-за границы вложили в последние 10 лет 1,5 миллиарда, а когда начал считать, получилось 3 миллиарда евро. Например, некий фонд “Траг” получил 28 миллионов евро, вы когда-нибудь слышали о нем?» — завил сербский лидер.
По его мнению, деньги в смену нынешней власти в Сербии вкладывались из-за границы из-за самостоятельной и независимой политики официального Белграда и чтобы нарушить позицию Сербии на международной арене и «навсегда оставить ее позади Хорватии, Болгарии и Словении».
«Они должны играть как в кукольном театре, чтобы только их речи слушали и слышали. Непослушные должны быть убраны. Поэтому у нас протесты были по семь месяцев в году. Они еще удивляются, что еще не конец, а я вам скажу — не будет кровавых революций», — подчеркнул Вучич.
Ректорат Белградского университета ранее отказался от приглашения президента Александра Вучича начать 5 февраля диалог на фоне массовых протестов студентов и преподавателей. Учащиеся вузов провели совместно с преподавателями государственного университета обвинили власти страны в невыполнении их требований. Студенты на протестах неоднократно настаивали. что обращаются со своими требованиями не к главе государства, а к прокуратуре и другим органам.
Антиправительственные протесты студентов и оппозиции проходят в Сербии с ноября 2024 года. Поводом для них послужила гибель 15 человек при обрушении бетонного козырька на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад 1 ноября. Протестующие блокировали работу многих высших учебных заведений, почти ежедневно перекрывают дороги и транспортные развязки, хотя и не устраивают крупных беспорядков.
В числе их требований — публикация полной документации по реконструкции железнодорожного вокзала в Нови-Саде, освобождение от преследования законом всех ранее задержанных на акциях протеста, а также уголовное преследование всех нападавших на студентов в ходе протестов.
Власти постепенно выполняли эти условия. В частности, в открытый доступ было выложено более 16 тысяч документов по реконструкции вокзала в Нови-Саде. Вучич помиловал 13 участников протестов, которых обвиняли по уголовным статьям, минфин Сербии сообщил о выделении дополнительного финансирования государственным вузам. При этом руководство страны призывает оппозиционные силы к диалогу, но этот призыв остается без ответа.
Президент Сербии в ночь на 1 февраля заявил, что массовые протесты студентов и оппозиции, проходящие с ноября, связаны с прямой попыткой иностранных спецслужб разрушить страну.
На фоне массовых протестов глава правительства Сербии Милош Вучевич 28 января подал в отставку. Ранее свой пост также оставили министр строительства Горан Весич и ряд других чиновников.
Вучич заявлял, что решение о проведении внеочередных парламентских выборов или формировании нового состава правительства без роспуска парламента и выборов будет принято в течение десяти дней после консультаций с партиями. Он также уточнил, что лидер крупнейшей партии — партнера правящей Сербской прогрессивной партии (СПП), глава Социалистической партии Сербии (СПС), первый вице-премьер Ивица Дачич уже высказался против проведения внеочередных парламентских выборов, но если они состоятся, то по закону это будет через 75 дней, «где-то в апреле».
Согласно сербскому законодательству, Скупщина (парламент) на ближайшем заседании должна констатировать отставку премьера. После этого начинается срок в 30 дней, в рамках которого президент может предложить нового носителя мандата на формирование правительства для утверждения его и кандидатов в министры и их программы парламентом. Если этого не произойдет, президент распускает парламент и устанавливает срок новых выборов не позднее 60 дней от назначения даты их проведения.