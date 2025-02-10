В закрытом доступе: банки стали отклонять 95 заявок на потребкредиты из 100

Банки повально отказываются кредитовать россиян. В январе они одобрили всего 5% заявок на потребзаймы, сообщили «Известиям» в финансовом маркетплейсе «Сравни». Это рекордный минимум, хотя еще год назад ссуда выдавалась практически по каждому четвертому запросу. Участники рынка тенденцию к резкому снижению числа одобрений подтвердили и объяснили: причина — в жесткой политике ЦБ. Рост отказов спасет одних граждан от долговой ямы, но других подтолкнет идти в МФО, где проценты гораздо выше, или даже к нелегальным кредиторам, опасаются эксперты.
Почему банки чаще стали отказывать гражданам в кредите
В январе этого года уровень одобрения кредитов в банках снизился до рекордного минимума, составив 5%, рассказали «Известиям». Этот показатель оказался самым низким за всю историю ведения подобной статистики в финансовом маркетплейсе «Сравни». В первый месяц 2024-го процент одобрений равнялся 22, отметили там.
— 5% — это беспрецедентный уровень падения показателя одобряемости как минимум за последние несколько лет, — подчеркнул директор кредитного направления в «Сравни» Магомед Гамзаев.
На рынке неохотно комментируют отказы в выдаче займов, но в целом в крупных банках и БКИ «Известиям» подтвердили тенденцию. Уровень одобрения потребительских кредитов в январе этого года сократился более чем в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2024-го, констатировали в ВТБ. В банке добавили: в этом году спрос на кредиты в целом на фоне высоких ставок оказался ниже на 30%, чем годом ранее.
Уровень одобрений снижался большую часть прошлого года как во всем розничном секторе, так и в сегменте потребкредитов, заявил директор по маркетингу Национального бюро кредитных историй Алексей Волков. Но данных за январь у компании пока нет. В то же время гендиректор «Скоринг бюро» Олег Лагуткин сообщил, что в январе уровень одобрения по потребительским кредитам не изменился относительно предыдущего месяца.
Как ужесточились требования к заемщикам
Рынок розничного кредитования в 2024-м в целом охладился в связи с жесткой политикой регулятора, уверен Алексей Волков. По его словам, прежде всего речь идет о повышении ключевой ставки (до рекордного 21%) и об ужесточении количественных ограничений на оформление ссуд высокорискованным заемщикам. Поэтому на рынке одновременно и снижался спрос со стороны клиентов, и сокращался аппетит к риску со стороны финансовых организаций.
— Таким образом, с одной стороны, количество заявок на кредиты снижается, так как рост ставок заставляет многих граждан отказываться от привлечения необеспеченных займов, а с другой — уровень одобрения запросов на кредиты также существенно падает. Так, в декабре 2024-го этот показатель по необеспеченным ссудам был на уровне 20%, — указал Алексей Волков.
В итоге, по предварительным данным Frank RG, в январе суммарный объем выданных ссуд (с учетом ипотеки, займов наличными, автокредитов и pos-кредитов) составил 441 млрд рублей — это минимальный результат с апреля 2022-го.
Уровень одобрений снижается с 2023 года именно из-за ужесточения регулирования со стороны ЦБ, согласились и в ВТБ.
На рынке ожидают, что высокая ключевая сохранится на протяжении долгого времени. Поэтому банки смело ужесточают кредитную политику, получая целевую доходность с меньшим уровнем риска, считает старший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Иван Уклеин. Он добавил: финансовые организации замедлили кредитование физлиц и одновременно увеличили размещение на депозитах в ЦБ и вложения в ценные бумаги с возросшей доходностью.
Кроме того, Банк России борется не только с инфляцией, но и с отдельными диспропорциями в необеспеченном кредитовании. Из-за лимитов ЦБ сейчас практически невозможно получить второй или третий заем в одни руки, а клиентам с высокой долговой нагрузкой и вовсе законодательно запрещены любые кредитные карты с середины 2024-го, напомнил Иван Уклеин.
Что делать, если отказали в кредите
В сложившейся ситуации плюс для граждан в том, что они с меньшей вероятностью попадут в долговую яму, отметил Иван Уклеин. Кроме того, растет качество кредитного портфеля в банках, что очень важно в турбулентные времена, добавил основатель сервиса «Кредчек» Эльман Мехтиев.
Но есть и негативные последствия. Например, по словам Ивана Уклеина, в этих условиях страдают добросовестные заемщики, у которых показатель долговой нагрузки высокий по формальным основаниям — скажем, если у них крупный ежемесячный платеж по ипотеке.
Кроме того, с середины прошлого года заметен значительный переток клиентов из кредитов в займы, поскольку риск-политика МФО более лояльная, добавил Магомед Гамзаев из «Сравни». По данным «Скоринг бюро», доля микрозаймов в общем объеме выдач в декабре выросла до рекордных 70%.
При этом ставки там гораздо выше. Сейчас по закону они не могут быть более 0,8% в день (или 292% годовых) — и около этих уровней они в среднем и держатся. Тогда как полная стоимость потребкредита в банке составляет в среднем 34%, писали ранее «Известия».
Наконец, опасается Эльман Мехтиев, в случае принятия неверных и поспешных решений высокая доля отказов может подстегнуть спрос в сторону рынка серых кредиторов. В то время как у Банка России нет инструментов для полной победы над этим теневым сектором. «Известия» направили запрос регулятору о возможностях и рисках для населения на фоне роста отказов банков в кредитовании.
Если причины отказа банка в уровне долговой нагрузки, то добиться получения денег взаймы можно только через его снижение или за счет роста доходов, рекомендует Эльман Мехтиев. В ВТБ заверили: с большей долей вероятности положительное решение по кредиту будет принято для клиентов, которые подтвердили свой доход справкой или через сайт «Госуслуги».
По оценкам экспертов «Сравни», в 2025-м сохранится тренд на «дорогие» кредиты и рост отказов может стать сигналом для заемщиков о необходимости более тщательно оценивать возможности при обращении в банк.
— В этом году на потребкредитование в наибольшей степени будет оказывать влияние внешняя среда, в первую очередь уровень ключевой ставки и макрорегуляторные действия, — уверен Олег Лагуткин из «Скоринг бюро». — Вряд ли стоит ждать роста уровня одобрения в первом полугодии.
При сохранении ключевой ставки на сегодняшнем уровне в 21% — а именно этого ожидают аналитики — ситуация на рынке потребкредитования не изменится, уверен эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Евгений Миронюк. Однако ее потенциальное снижение во второй половине года станет стимулом для сектора.