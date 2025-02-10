В закрытом доступе: банки стали отклонять 95 заявок на потребкредиты из 100

На рынке неохотно комментируют отказы в выдаче займов, но в целом в крупных банках и БКИ «Известиям» подтвердили тенденцию. Уровень одобрения потребительских кредитов в январе этого года сократился более чем в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2024-го, констатировали в ВТБ. В банке добавили: в этом году спрос на кредиты в целом на фоне высоких ставок оказался ниже на 30%, чем годом ранее.