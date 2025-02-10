Управляющий Суэцким каналом оценил срок нормализации его работы

После того, как 19 января вступило в силу перемирие между Израилем и ХАМАС, хуситы заявили, что будут атаковать только израильские суда, а британские и американские — нет. В начале февраля через канал прошел танкер Chrysalis, на который в 2024-м нападали хуситы, — в этот раз он проследовал через Красное море без происшествий.